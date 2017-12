Aký bol minulý týždeň?

31. aug 2003 o 6:16 Ján Kordoš

Ak vám náhodou unikol nejaký článok, ktorý sme uverejnili v tento týždeň, tu si ho nájdete.

Flash news:

- Ešte si počkáme - Everquest 2 a Lock On

- Súťaž stále pokračuje

- Joan of Arc - obrázky z hry

- Hidden and Dangerous 2 - spása z Česka?

- Nové obrázky vláčikov

- Obrázky k druhému datadisku Neverwinter Nights

- Total Club Manager 2004 - obzrite si futbalový manažér

- Homeworld 2 a Republic sú už na svete

- Znovu obrázky z Terminátora 3 pre PC

- Nová kára Mercedesu

- Zopár obrázkov z hry Commandos 3: Destination Berlin



Novinky:

- Planet Prison - zachráňte sa zo zajatia

- Gorky Zero: Beyond Honor - stealth akcia po poľsky

- Ultima X - poznáte najdlhšiu ságu RPG?

- Against Rome - Stop Rimanom

- Massive Assault - ďalšie bojové peklo

- Crashday - trošku iná závodná hra

- Jack the Ripper - masový vrah úraduje

- LotR: War of the Ring - Warcraft podľa Tolkiena



Recenzie:

- Warcraft III: The Frozen Throne - datadisk roku?

- Tomb Raider: Angel of Darkness - nevydarený návrat Lary



Ako vidíte, spolu sa objavila na stránke 21 článkov, teda sme síce netrhli rekord z minulého týždňa, ale na druhú stranu sme sa dočkali recenzií na zaujímavé a očakávanéhry.