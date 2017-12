Jurassic Park: Operation Genesis - iné domáce zvieratká

Prvý diel filmu Jurský park šokoval nejedného filmového diváka, a tak sa niet čo čudovať, že nasledovali ďalšie pokračovania. Ako to však už vo svete komercie býva zvykom, nezostalo len pri filmoch (hrnčekoch, perách, tričkách a podobných zbytočnostiach s

1. sep 2003 o 5:25 Ondrej "Ondrew" Gabriš

logom JP). Medzi mimoriadne nevšedné herné projekty sa svojho času zaradila hra Trespasser, ktorá čerpala námet priamo z filmu. Na oprášenie spomienok dodávam, že hra prišla s pomerne ambicióznym nápadom – dotiahnuť fyzikálne zákony do dokonalosti. Na základe toho ste mohli z pohľadu prvej osoby používať ruky ako sa vám len zachcelo. Ovládanie umožňovalo ruku všemožne ohýňať, natáčať, používať rôznu silu a pod. Aj keď išlo o vskutku originálny nápad, v konečnom dôsledku bola hra snáď až príliš komplikovaná a z ovládania vás mohol trafiť šľak. Možno aj preto zapadla prachom a dnes si na ňu, zrejme, spomenie len hŕstka fanúšikov. Po dlhšom čase je tu titul, ktorý chce z tematiky Jurského parku opäť vytĺcť čo najviac, avšak celé mi to zaváňa akousi polovičatosťou a nedomyslenosťou. Autori sa tentoraz vykašľali na FPS spracovanie a rozhodli sa skúsiť šťastie na poli budovateľských stratégií.

Po spustení hry veľmi rýchlo pochopíte, že aj keď sa Jurrasic Park: Operation Genesis (JP: OG) tvári ako prepracovaná stratégia núkajúca všemožné „lahôdky“, v skutočnosti ide skôr o akúsi nedopečenú tortu, z ktorej síce spapáte šľahačku, ale zvyšok vám asi nebude veľmi chutiť. Bližšie vysvetlenie je už na ceste...

Grafika: 7 / 10

JP: OG sa môže pochváliť celkom obstojným 3D enginom. Keď sa pustíte do budovania parku, ako prvý si vyberiete ostrov, na ktorom sa budú vaše prehistorické zvieratká potulovať. Jeho tvar (zalesnenosť, hornatosť...) môžete mierne upraviť a potom vám už hra poskytne prvý pohľad na budúce územie Jurského parku. Všade naokolo je množstvo stromov, trávy, pahorkov, riek a poletujúcich vtákov. Jednoducho vegetácia ako stvorená pre dinosaurov. Z pohľadu na krajinu vám síce nevypadnú oči z jamôk, ale určite uznáte, že jej spracovanie je na dobrej úrovni. To isté môžeme povedať aj o dinosauroch (počet polygónov na ich telá je plne dostačujúci), ktorý sa veselo preháňajú po parku, sem-tam utečú z ohrady a pochutia si na najbližšom turistovi. Pri pohľade na takého Tyrranosaura Rex s otvorenou papuľou človek hneď cíti rešpekt, hoci dupotá len na obrazovke počítača. Snáď jediná nevýhoda spočíva v relatívne vyššom nároku na herné železo po zapnutí najvyšších detailov pri rozlíšení 1024x768x32. Avšak GF4 Ti 4200 alebo 4400 by to mali vyriešiť úplne v pohode.

Interface: 4 / 10

Ten, kto stál za vývojom ovládania, sa asi nenajedol kaše múdrosti. Inak by totiž človek pri ovládaní hry zo seba nesypal jednu nadávku za druhou. Menu je v poriadku – prehľadné a jednoduché. Problém sa zakorenil v samotnom budovaní parku. Pri otvorení okna s výberom určitých akcií (napr. výstavba čohokoľvek) im nenapadlo na zavretie okna použiť, povedzme, pravé tlačidlo myši. Buď musíte kliknúť na stornovanie výberu alebo stlačiť escape. Toto je len jeden z mnohých príkladov zbytočne komplikovaného ovládania. Mohlo to síce dopadnúť aj horšie, ale aj tak to na hrateľosti príliš nepridáva.

Hrateľnosť: 6 / 10

Keby sme si nakreslili graf hrateľnosti JP: OG zistili by sme zhruba toto: čiara sprvu optimisticky stúpa hore, v určitom momente si drží svoj štandard a napokon z ničoho nič začína rapídne klesať. Možno to všetko súvisí s faktom, že hráč je už zvyknutý na rôzne Theme Parky, Theme Parky Inc., Rollercoaster Tycoony, Theme Hospitaly a pod. Spomínané hry mali vždy tendenciu udržať si vcelku solídnu hrateľnosť a to od postavenia prvého chodníka, až po výstavbu gigantického mega-niečoho. JP: OG na to ide podobne. Postavíte prvú liaheň na (zatiaľ) jeden druh dinosaura, výbehy obkolesíte plotom s vysokým napätím, vydláždite chodníky, kde-tu plesknete kiosky s jedlom, lavičky, odpadové koše a toalety. Nezabudnete ani na strážnicu s helikoptérou (mimochodom, „helikopotvoru“ môžete dokonca sami ovládať, ak máte chuť) a čističov. Omrknete rozpočet a zistíte, že ešte môžete pripraviť zopár atrakcií pre turistov, ako napr. vyhliadkovú vežu alebo obchod s haraburdím (skrátka rôzne suveníry). Potom park slávnostne otvoríte a tešíte sa pri pohľade na pristávajúce vrtuľníky s návštevníkmi. Radosť vás však čoskoro prejde. Zistíte, že turistom sa výhľad z veže príliš nepozdáva, zvieratá vám zomierajú na rôzne choroby a vy nemáte peniaze ani na vývoj vakcín, nie to ešte na objavovanie nových fosílií s pozostatkami DNA ďalších prehistorických živočíchov. Pritom vynaliezanie a prípadné kompletizovanie kostí je nesmierne dôležité pre ďalší rozvoj parku. Pri dobrom hospodárení je možné udržať park v chode a ešte i zabezpečovať novú DNA, no prehľad financovania a menežovanie celého komplexu je ďalší kameň úrazu. V tomto smere JP: OG zaostáva oproti spomínaným hrám na celej čiare. Najsmutnejší je, žiaľ, fakt, že JP: OG sa po určitom (pomerne krátkom) čase stáva vyslovene nudným. Nepomáha ani niekoľko „akčných“ misií, ktoré si môžete zahrať, ak vás prejde chuť budovať park. Keď bolo najhoršie, spestroval som si hranie napr. vypúšťaním dravých tvorov medzi turistov. Lež, aj táto zábavka časom omrzí ;)

Multiplayer

Hra nepodporuje multiplayer.

Zvukové efekty: 7 / 10

Nemôžem tvrdiť, že by bolo ozvučenie výnimočné, no určite spĺňa účel a nikoho neurazí. Skrátka pohoda.

Hudba: 8 / 10

Hudobný podmaz ma potešil, nakoľko som tajne dúfal, že sa v hre vyskytnú motívy od J. Williamsa. Nemýlil som sa. Avšak ani ostatné skladby nie sú na zahodenie, a tak som si niektoré z nich prehrával i mimo hru, keďže sú uložené v dátovom adresári hry.

Inteligencia & Obtiažnosť: 6 / 10

Z hľadiska AI a obtiažnosti môžem hodnotiť v zásade len návštevníkov a zvieratá. Turisti sa správajú dľa očakávania: ak im poskytujete dostatok zábavy sú šťastní a spokojní. A to i napriek dosť brutálnym výkyvom počasia (od búrok až po tornáda). Keď sa nudia, čakajte pravý opak. Okrem toho sú charakteristickí tím, že si veľmi ľahko zvyknú na vysoký štandard. Podobne je to i so zverincom. Ak majú všetky zvieratá dostatok potravy a adekvátnu starostlivosť, vaše dinosaury budú mať pomerne dlhý život. V opačnom prípade... veď viete.

Záverečný verdikt: 6 / 10

Rozhodne nejde o žiadnu svetobornú budovateľskú stratégiu. Za určitých okolností dokáže poskytnúť celkom slušnú zábavu, ale vďaka rôznym nedostatkom (často absolútne nedomyslenými alebo odfláknutými nápadmi) sa zrejme nezaradí medzi hojne predávané herné tituly. Na rovinu povedané: kúpu JP: OG by som zrejme zvažoval tak dlho, až kým by ma to celkom neprešlo. Rozhodne si najprv zahrajte demo, určite vám to pomôže pri prípadnom rozhodovaní o osude vnútra vašej peňaženky.