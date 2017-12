Midnight Nowhere - masovému vrahovi neuniknete

3. sep 2003 o 5:02 Ján Kordoš

Hororové adventúry sú mojim obľúbeným štýlom a preto sa na každú teším. Midnight Nowhere by mala rozšíriť túto zbierku o jeden kus koncom roku. Možno sa niekomu bude zdať, že všetky tieto hry sú na jedno kopyto, ale budem vás musieť sklamať. Hustá atmosféra, ktorá sa dá doslova krájať je obrovskou výhodou týchto hier.

Príbeh nás zavedie do imaginárneho mesta, rodiska hlavnej postavy. V meste vyčíňa masový vrah a počet obetí stále narastá. Polícia je úplne bezradná a jediným východiskom je útek z mesta. Aspoň tak to rieši väčšina obyvateľov mestečka. Preto sa ľudia na vysokých miestach rozhodli, že mesto uzavrú – vyzerá to byť celkom dobré riešenie, ale obsahuje menší problém. Kto nestihol újsť, neunikne asi ani vrahovi. Vrah sa všetkým len smeje do očí a v kľude zabíja ďalej, počet ľudí klesá a každý sa bojí výjsť von. V tom okamihu prichádzate vy, zobudíte sa, na nič si nepamätáte – klasické adventúrne klišé, strata pamäti – tí hrdinovia teda musia mať poriadne opice, keď si nevedia ani len spomenúť, čo robili.

Čísla hovoria o 60 úžasne spracovaných lokáciách, stačí malý kuk na obrázky a máme to potvrdené aj pohľadom. Z prostredia sála bezradnosť a paranoja, zimomriavky vám budú chodiť po chrbte po celý čas hrania. Midnight Nowhere by mál výjsť do konca roku kompletne v češtine, takže sa na to pripravujme už teraz.