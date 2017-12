Čína chce do roku 2020 chce vyslať na Mars vesmírnu sondu

PEKING 29. augusta (SITA(Reuters) - Čína plánuje do roku 2020 vyslať na červenú planétu Mars vesmírnu sondu, uviedli štátne médiá v piatok. Sonda by krúžila okolo Marsu a robila by testy o povrchu planéty a o atmosfére, povedal pre médiá pracovník Čínskej

Písmo: A - | A + 0 0 akadémie vied Liu Čensing. Čína má tento rok v úmysle tiež vyslať do vesmíru svojho prvého kozmonauta, a tak sa stať treťou krajinou na svete po Sovietskom zväze a USA. Následne by chcela vyslať človeka na Mesiac, ktorý by na ňom aj pristál. Napriek daždivému počasiu a smogu, ktorý večer zahaľuje oblohu mnohých miest Číňania, rovnako ako obyvatelia i iných krajín, pozerajú na Mars, ktorý sa priblížil k Zemi najbližšie za 60 000 rokov.