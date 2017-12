Slovenské telekomunikácie tvrdia, že prepojovaciu ponuku firme Orange predložili

28. aug 2003 o 19:27 TASR

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenské telekomunikácie (ST), a. s., požiadali spoločnosť Orange Slovensko o predloženie návrhu prepojovacích cien, ktoré by vychádzali z ekonomicky opodstatnených nákladov.

Táto požiadavka nebola podľa hovorcu ST Radoslava Bielku naplnená. Telekomunikácie preto predložili v stanovenom termíne spoločnosti Orange vlastný písomný návrh prepojovacích cien, vychádzajúci z maloobchodných cien spoločnosti Orange.

Týmto tvrdením reagujú ST na vyjadrenia spoločnosti Orange, podľa ktorých ST do dnešného dňa nepredložili operátorovi Orange ponuku poplatkov, namiesto toho spustili nátlakovú mediálnu kampaň. Orange však tvrdí, že v stanovenej forme návrh nedostali.

Cieľom kampane nebolo podľa hovorcu ST riešiť zmluvný vzťah s konkrétnym mobilným operátorom, ale reagovať na zmenený stav na trhu, teda poukázať na skutočnosť, že obaja mobilní operátori sú prevádzkovateľmi s významným vplyvom na trhu, z čoho im vyplývajú isté zákonné povinnosti.

ST tvrdia, že poplatková politika Orange vedie ku krížovému financovaniu. Hovorca Orange Peter Tóth povedal, že "mobilný operátor nefinancuje náklady na prevádzku verejnej telefónnej služby z výnosu z prepojovacích poplatkov, a preto nemôže byť o krížovom financovaní ani reč".

EuroTel Bratislava nepovažuje za vhodné vstupovať do konfrontácie so ST v súvislosti s výškou prepojovacích poplatkov bez toho, aby sa využili všetky prostriedky vzájomnej komunikácie. "Sme pripravení predložiť regulačným orgánom všetky podklady na zaujatie stanoviska k predmetnej problematike. Naša spoločnosť je tiež ochotná zverejniť ceny za prepojenie do svojej siete a porovnať tieto s cenami v ostatných štátoch Európy," uviedol hovorca spoločnosti Juraj Droba.