POČÍTAČOVÉ HRY: Lietam v tom tiež

29. aug 2003 o 12:01 MICHAL GARDIAN

Tento rok uplynulo storočie od prvého kontrolovaného letu človeka na stroji ťažšom ako vzduch. Výročie si nenechal ujsť ani Microsoft so svojím Flight Simulatorom - takmer monopolným zástupcom civilného lietania vo svete počítačových hier. S prívlastkom 2004: A Century of Flight pre virtuálnych pilotov pripravil ďalšie pokračovanie tejto slávnej série. Otázkou zostáva, či ide o dôstojnú oslavu výročia.

Nezainteresovaný divák by určite skonštatoval, že hra vyzerá rovnako ako predošlý diel (2002), a do veľkej miery by mal pravdu. Nedošlo k nijakým výrazným zmenám, FS 2004 svojho predchodcu viac-menej iba dopĺňa. Prvým výrazným doplnkom je pridanie deväťčlennej skupiny lietadiel, ktoré zohrali v storočnej histórií lietania veľkú úlohu. Zalietať si môžete napríklad v slávnom Douglas DC-3, ale aj v prevratnom stroji bratov Wrightovcov, ktorý odštartoval éru moderného letectva. K novým lietadlám patria aj nové „dobové“ scenáre, takže si môžete zopakovať napríklad Lindberghov let cez Atlantik v jeho Ryan NYP "Spirit of St. Louis". Dobové sú tieto scenáre iba v úvodzovkách, pretože budete lietať v súčasnom svete z moderných letísk a budete môcť používať rádiovú komunikáciu s kontrolou leteckej premávky. Tá dostala od minula väčšiu inteligenciu a hoci stále dokáže zaváhať, bude sa vám s ňou lietať oveľa pohodlnejšie.

Čo sa týka letových vlastností lietadiel, novinky môžete čakať len od historických strojov. Ich zvládnutie bude problémom aj pre skúseného fanúšika série. Súčasné lietadlá sa však stále správajú aj pri najrealistickejšom nastavení príliš zjednodušene, najmä veľké dopravné kolosy ako Boeing 747. Poriadny kus práce však bol odvedený na simulácií počasia. Oblačnosť je bez debát skvelá a novinkou je aj dynamická zmena počasia náhodne alebo periodickým sťahovaním toho skutočného z internetu.

Ďalšími novinkami sú reálny GPS prístroj, interaktívne virtuálne kokpity a pridanie letísk (teraz už viac ako 24000 po celom svete). Ak máte PC so špičkovým výkonom, môžete si pridať grafických detailov, ale nečakajte, že hra bude plynulá.

Drobných vylepšení je určite viac, ale pre majiteľa predošlej verzie, ktorý si na internete môže nájsť zdarma stovky lietadiel a iných doplnkov (napríklad aj pre počasie), nie sú dôvodom pre investíciu do ďalšieho dielu. Začiatočník si však aj vďaka priloženým vyučovacím lekciám nemôže vybrať lepšie.