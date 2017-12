Orange považuje kampaň ST za nekonštruktívny postup

BRATISLAVA 28. augusta (SITA) - Spustenie mediálnej kampane ohľadom výšky prepojovacích poplatkov zo strany Slovenských telekomunikácií (ST) považuje spoločnosť Orange Slovensko za neštandardný a nekonštruktívny ...

28. aug 2003 o 15:01 SITA

BRATISLAVA 28. augusta (SITA) - Spustenie mediálnej kampane ohľadom výšky prepojovacích poplatkov zo strany Slovenských telekomunikácií (ST) považuje spoločnosť Orange Slovensko za neštandardný a nekonštruktívny postup. “Spoločnosť Orange Slovensko vždy deklarovala svoju ochotu a pripravenosť rokovať o tejto problematike,“ uviedol hovorca spoločnosti Orange Slovensko Peter Tóth. Podľa Tótha sa cena za prepojenie môže meniť na základe písomného návrhu, ST ho však zatiaľ napriek termínu stanovenému na 31. augusta nepredložili.

ST prostredníctvom viacerých inzerátov spustili mediálnu kampaň, ktorej cieľom je zníženie prepojovacích poplatkov pri volaniach medzi pevnou a mobilnou sieťou. Súčasnú výšku poplatkov nechali preskúmať aj na telekomunikačnom a protimonopolnom úrade. V stredajšej tlačovej správe ST vyslovili podozrenie z porušovania platnej legislatívy, a to buď uplatňovaním predátorských cien, alebo zneužívaním dominantného postavenia na trhu. Svoje konanie ST zdôvodnili tým, že zákazníci volajúci z pevnej linky na mobil zaplatia niekoľkonásobne viac, ako v opačnom prípade. Ceny volaní v rámci siete mobilného operátora sú zároveň niekoľkonásobne nižšie, rovnako ako ceny volaní z mobilu na pevnú linku.

"Cieľom spoločnosti je reagovať na zmenenú trhovú situáciu, zastaviť dotovanie mobilných operátorov z peňazí zákazníkov, ktorí používajú pevnú telefónnu linku a vytvoriť rovnaké podmienky na vzájomnú konkurenciu pre všetkých operátorov bez rozdielu používanej technológie na celom trhu hlasových služieb," zdôvodnili svoje kroky ST. Prepojovacie poplatky totiž musia byť podľa platnej legislatívy v prípade spoločností s významným vplyvom na trhu založené na ekonomicky oprávnených nákladoch. Ceny pre koncových zákazníkov by mali zároveň pokrývať všetky náklady súvisiace s produktom.

Okrem spoločnosti Orange Slovensko bude musieť výšku účtovaných prepojovacích poplatkov brániť aj jeho konkurent, EuroTel Bratislava. Jeho akcionárom sú z 51 % práve ST, zvyšok vlastnia spoločnosti Verizon Communications a AT&T Wireless Services, Inc. Svoje postup voči obom mobilným operátorom zdôvodnili ST tým, že v prípade spoločnosti Orange Slovensko aj EuroTel Bratislava ide o konkurenciu a v prípade dohody len so svojou čiastočne dcérskou spoločnosťou by mohlo ísť o kartelovú dohodu.

Akcionármi Slovenských telekomunikácií sú Deutsche Telekom AG (51 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (34 %) a Fond národného majetku Slovenskej republiky (15 %).