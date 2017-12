ST dočasne zapájajú odpojené nemocnice

Slovenské telekomunikácie odmietajú akékoľvek obvinenia z neetického konania v prípade odpájania telefónov nemocniciam.

28. aug 2003 o 14:35

Slovenské telekomunikácie odmietajú akékoľvek obvinenia z neetického konania v prípade odpájania telefónov nemocniciam vzhľadom k tomu, že vyvinuli enormnú niekoľkomesačnú snahu o vyriešenie tohto problému. Vzhľadom na to, že za nezaplatené dlhy nenesú zodpovednosť len samotné nemocnice, ale najmä Ministerstvo zdravotníctva SR a pretože prichádzajú štyri dni voľna, Slovenské telekomunikácie sa rozhodli dočasne zapojiť telefóny vo všetkých odpojených nemocniciach.

Slovenské telekomunikácie začali v utorok 26. augusta 2003 postupne krátkodobo odpájať telefóny približne dvom desiatkam nemocníc a nemocniciam s poliklinikou rozmiestneným po celom území Slovenskej republiky. K tomuto kroku spoločnosť pristúpila po zvážení všetkých dôsledkov a rizík.

Vzniknutú situáciu Slovenské telekomunikácie, a.s., nevnímajú ako spor medzi nemocnicami a Slovenskými telekomunikáciami, a.s., ale ako problém, ktorý vznikol pri prechode nemocníc z pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR do pôsobnosti Vyšších územnosprávnych celkov (VÚC). Ministerstvo bolo totiž zriaďovateľom nemocníc do 31.12.2002. Po prechode kompetencií, k 1.1.2003, sa zriaďovateľmi nemocníc stali VÚC.

V súlade so snahou vyriešiť vzniknutú situáciu, Slovenské telekomunikácie dnešným dňom dočasne zapojili všetky odpojené nemocnice. V nadväznosti na tento krok Slovenské telekomunikácie budú očakávať veľmi aktívny prístup pri riešení vzniknutého problému zo strany Ministerstva zdravotníctva SR tak, aby Slovenské telekomunikácie neboli nútené nemocnice opäť odpojiť.

Snaha o riešenie situácie je v tejto chvíli evidentná aj zo strany samotných nemocníc. Viaceré z nich už spoločnosť Slovenské telekomunikácie oslovili. Jedna z nemocníc dlh z roku 2002 uhradila v stredu a ešte v ten istý deň bola opätovne zapojená.