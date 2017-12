Sony Ericsson T610: aký je?

Momentálne je v strednej triede vlajkovou loďou Sony-Ericssonu novinka, model T610. Po dlhom očakávaní je konečne aj na slovenskom trhu. Aký je?

28. aug 2003 o 14:40 Marián Pavel - SME online

Dizajn a klávesnica

T610 je menší, ako sme čakali – zdá sa, že Sony Ericsson ide definitívne cestou zmenšovania, charakteristickou pre všetky nové modely. Telefón má konzervatívny dizajn so slušivou kombináciou striebornej a čiernej, na zadnej časti dominuje vypuklé 3D logo spoločnosti.

Predná časť telefónu je rozdelená na polovicu displejom a klávesnicou, jej umiestnenie v spodnej časti bude trochu spôsobovať problémy užívateľom s veľkými rukami.

Telefón sa ovláda s päťsmerovým joystickom (na rozdiel od T68 je výrazne zlepšený, ovládanie je konečne presné a pohodlné) a štyrmi funkčnými klávesmi.

Ďalšie tlačidlá sa nachádzajú na boku telefónu – vľavo sú tri – dve na reguláciu zvuku a spustenie hlasového vytáčania a jedna na spustenie fotoaparátu. Tlačidlo vpravo slúži na spustenie WAP pehliadača.

V zadnej časti telefónu dominuje okrem spomenutého loga hľadáčik fotoaparátu doplnený malým zrkadielkom.

Klávesnica telefónu je tuhá a dobre sa na nej píše.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je trocha zmätočné, hlavne preto, že Sony Ericsson v T610 zvolil cestu bez charakteristických tlačidiel na prijatie a ukončenie hovoru a prišiel s úplne novým tlačidlom „o úroveň späť“. Skalní užívatelia telefónov Ericsson boli doteraz zvyknutí na to, že akcia sa negovala tlačidlom „C“ – v tomto modeli to platí iba čiastočne, pretože tlačidlo „C“ slúži takmer výhradne iba na zmazanie dát a väčšinu jeho funkcií prebralo tlačidlo „o úroveň späť“. Zvyknúť si na nový systém ovládania bol spočiatku problém, no po dlhšom čase používania to už ide.

Displej

Sony-Ericsson do modelu T610 montuje farebný displej s rozlíšením 128 x 160 bodov so zobrazením 65536 farieb. Displej má svoje výhody, aj nevýhody. Pri bežnom osvetlení je jasne čitateľný a farby na ňom sú živé, no pri používaní na slnečnom svetle je nepoužiteľný – jeho obsah je ťažko čitateľný. Je to problém charakteristický pre displeje so 65000 farbami, no najnovšie telefóny už majú také displeje, ktoré tento problém čiastočne eliminujú.

Menu telefónu

Menu telefónu nijako neprekvapuje – jeho ikonky i zobrazený typ písma je pre Sony Ericsson charakteristický. Menu je už tradične veľmi prehľadné a graficky príťažlivé, s joystickom sa v ňom orientujete rýchlo a výber položky je presný na prvý raz (na rozdiel od T68).

Trochu neohrabané je však ovládanie príkazov prostredníctvom štyroch funkčných klávesov – charakteristickým príkladom je napríklad výber kontaktu, ktorý chcete zavolať. Namiesto očakávaného jedného kroku musíte vybraný kontakt potvrdiť zbytočným krokom navyše a spočiatku sa isto bude aj vám stávať to, že budete s vybraným kontaktom čakať pri uchu na spojenie, ktoré nefunguje, kým výber znova nepotvrdíte...

Nepraktické sú aj predpogramované funkcie funkčných kláves – napríklad pri pohybe joystickom smerom hore sa automaticky zapne WAP a natiahne predvolenú stránku. Pri spojení cez GPRS vás teda bude každý chybný pohyb joystickom stáť peniaze.

Bohužiaľ, nenašli sme spôsob, ako tieto funkčné klávesy preprogramovať podľa vlastných preferencií.

Dôležitá je aj rýchlosť odozvy na príkazy v menu, s ktorou mal Sony Ericsson dlhší čas problémy. Zatiaľ čo predchádzajúce modely sú zúfalo pomalé, v T610 vývojári upravili softvér tak, že je citeľne rýchlejší. Napriek tomu pri používaní telefónu na niektoré príkazy čakáte veľmi dlho – napríklad od zapnutia telefónu po prístup k prvému kontaktu ubehne približne 45 sekúnd. A to je na takýto typ telefónu príliš veľa.

Funkcie

Funkciami je T610 doslova nabitý a uspokojí aj náročnejšieho užívateľa. Asi najväčším ťahákom je Bluetooth, pomocou ktorého sa môžete bezdrôtovo spojiť s prídavnými zariadeniami. My sme si ho otestovali so staršou bondovkou od Ericssonu a musíme uznať, že je príjemné telefonovať s telefónom položeným v inej miestnosti.

Veľmi dobre sú vyriešené komunikačné funkcie – SMS, MMS a e-mailový klient. V SMS nechýbajú spojené správy do jednej, pribudla funkcia editovania textu. SMS teraz môžete písať a formátovať spôsobom podobným ako v MS Worde (odosiela sa ako EMS).

V testovanom telefóne bola iba jedna Java hra s názvom Q*bert.

Kalendár je prehľadný, trochu sa podobá na momentálne neprekonateľné kalendáre od Nokie. Zobraziť môžete aktuálny deň, týždeň a mesiac. Do kalendára môžete ukladať udalosti alebo úlohy. Ľuďom, ktorí požadujú túto manažerskú funkciu sa bude nepochybne pozdávať od prvej chvíle.

V telefóne nechýba ani štandardná funkcia Poznámky, obyčajný alebo opakovaný budík s funkciou snooze, stopky, kalkulačka a peňaženka na bezpečnostné kódy.

Ďalšie programy je možné do telefónu stiahnuť ako Java aplikácie.

Telefón možno s okolím prepojiť okrem Bluetoothu aj infračerveným portom, ktorý na prvý pohľad pod čiernym plastom nenájdete (je vo vrchnej časti telefónu). Samozrejme, funguje aj spojenie doplnkovým káblom cez USB port.

V telefóne je GPRS triedy 10 a WAP prehliadač vo verzii 2.0.

Pochváliť musíme už tradične premakanú správu kontaktov – do telefónu môžete nakopírovať 510 položiek, pričom priamo v telefóne môžete kontakty ľubovoľne presúvať z internej pamäte na SIM a opačne. V telefóne sú kontakty, samozrejme, viacpoložkové. Výborne funguje aj synchronizácia s PC.

Pochváliť tiež musíme všadeprítomný prehľad o využití zdieľanej pamäte s kapacitou 2 MB, ktoré je, mimochodom, na multimediálny telefón poddimenzovaná.

Telefón si možno ľubovoľne personalizovať prostredníctvom farebných profilov (sú štyri, ďalšie si možno stiahnuť), obrázkových pozadí a šetričov obrazovky. Vďaka displeju s podporou 65000 farieb sú obrázky veľmi pekne zobrazené. T610 podporuje 32-tónové polyfonické zvonenia, tie, ktoré sú nastavené v telefóne sú celkom atraktívne, ďalšie sa dajú, samozrejme, stiahnuť. Kvalitný reproduktor telefónu zabezpečí kvalitný a dostatočne hlasný zvuk.

Fotoaparát

Integrovaný fotoaparát je skôr priemerný, pomerne dlho prekresľuje snímaný obraz (prejavuje sa to trhaním pri pohybe) a fotografie sú použiteľné zväčša len v MMS. Pri takomto type fotoaparátov treba rátať s tým, že výborné fotografie je možné urobiť len v dobre osvetlených priestoroch, najlepšie na slnečnom svetle. Obrázky s rozlíšením 288 x 352 alebo 120 x 160 bodov. Dostupné sú len tri efekty – čiernobiely, negatív a sépia. Fotoaparát má aj samospúšť. Jednu funkciu sme predsa len nečakali – nočné snímanie. Táto funkcia automatickou korekciou mierne zlepší kvalitu fotografie pri slabom osvetlení.

Nafotené obrázky možno ukladať v telefóne, alebo odoslať cez infraport, Bluetooth alebo MMS.

Batéria

V telefóne je Li-Pol batéria s kapacitou 750 mAh, pri bežnom používaní vydrží približne 4 dni.

Celkové hodnotenie

Sony Ericsson T610 je podarený telefón, aj keď mu možno všeličo vyčítať. Medzi jeho neduhy patrí ťarbavé ovládanie, slabé možnosti personalizácie menu a miestami dlhé odozvy ovládacieho softvéru. Prekvapila nás tiež zvláštne uchytená batéria, ktorá po odsunutí zadného krytu z telefónu doslova vypadne. Veľmi nepríjemná je chyba ovládacieho softvéru, vďaka ktorej sa môže stať, že počas hovoru (a teda telefónu priloženého k uchu) sa v reproduktore ozve zvuk chybového hlásenia. Ak máte zvuky nastavené hlasito, zvuk v reproduktore vám silno zaznie v uchu. Nepríjemné...

Na druhej strane cítiť v porovnaní s obľúbeným T68 obrovský pokrok, funkcie i komunikačné možnosti telefónu oslovia nejedného užívateľa.