Týždeň vo vede

(21.-27. 8. 2003)

27. aug 2003 o 22:30 ZDENĚK URBAN

r Podľa Rosemary Wyseová z Johns Hopkins University sa naša veľká špirálová galaxia, Mliečna cesta, s inou podobne veľkou galaxiou nezrazila najmenej 8 miliárd rokov, čo je vo vesmíre skôr výnimka. Viackrát však pohltila materiál z trpasličích galaxií.

r Tím Roberta Bindschadlera z NASA zistil, že pohyb ľadových prúdov v Západoantarktickom ľadovcovom štíte sa môže v reakcii na morský príliv počas minút zrýchliť z nuly na meter za hodinu. Roztopenie tamojších ľadovcov by zvýšilo úroveň svetových morí o šesť metrov.

r David Kaplan a Hjung-Joon Jin z Tufts University objavili v opätovne rozpustenom vlákne z kukly hodvábnika (na snímke) drobné guľovité ostrovčeky pevných vláknových bielkovín (fibroinov), vytvárajúce sa pri znižovaní obsahu vody. Objasňuje to funkciu spriadacích žliaz hodvábnikov.

r David Sinclair z Harvard Medical School s kolegami odhalil, že rastlinné polyfenoly, najmä resveratrol, predlžujú kvasinkám Saccharomyces cerevisiae život až o 70 percent aj „bez diéty“ aktiváciou ich enzýmu Sir2 (ľudskou analógou je SIRT1). Resveratrol je hojný v červenom víne.

r Kľúčom k náchylnosti na vznik sivého zákalu je asi nedostatok enzýmu DLAD, ktorý udržiava čírosť šošovky. Zistil to Šigekazu Nagata z Osaka University Medical School s kolegami. DLAD katalyzuje rozklad prebytočných štruktúr v šošovkových bunkách.

r Tím Juhu Kerea z Karolinska Institutet v Štokholme našiel gén DYX1C1, ktorého mutácie sú príčinou aspoň časti prípadov dyslexie, defektu učenia, znižujúceho schopnosť čítať. Jeho bielkovina zrejme reguluje mozgové bunky v situácii metabolického stresu.

r Tím Hitošiho Okamuru z Kobe University objavil súvislosť medzi načasovaním bunkového delenia a 24-hodinovými vnútornými hodinami organizmu. Pomôže to účinnejšie podávať mnohé lieky.

r Rozšírená baktéria Helicobacter pylori, príčina žalúdočných vredov a niektorých druhov rakoviny tráviacej sústavy, toxínom blokuje aktiváciu a množenie imunitných T buniek v žalúdku. Zistila to Bettina Gebertová s kolegami z Max von Pettenkofer-Institut v Mníchove.

r Bryan Kolb z University of Lethbridge (Alberta, Kanada) s kolegami preukázal na potkanoch, že amfetamín a kokaín obmedzujú utváranie nových neurónových spojov v mozgu.

r „Čokoholizmus“ prospieva zdraviu, ale týka sa to iba horkej čokolády. Tá podľa Maura Serafinia z National Institute for Food and Nutrition Research v Ríme s kolegami zvyšuje hladinu antioxidantov v krvi o takmer 20 percent. Prídavok mlieka tento účinok anuluje.