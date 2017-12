Personalizované vyzváňacie tóny

27. aug 2003 o 22:30

Čo počujú vaši priatelia, keď vytočia vaše telefónne číslo a čakajú na spojenie? Určite jednoduché tút-tút - niektorým mobilným operátorom sa to však zdá nudné a pracujú na systéme, ktorý by každému umožnil nastaviť si vlastnú melódiu, ktorá sa prehrá ľuďom, čo im telefonujú. Niekoľko operátorov v Ázii už od minulého roka ponúka zákazníkom možnosť nahradiť vyzváňací tón niektorou zo známych melódií populárnej hudby, alebo úplne osobitným nahraným odkazom. Do hrajúcich piesní však väčšina z nich predsa len pridáva tichý vyzváňací tón aby volajúci vedel, že ešte len čaká na spojenie. (tb)