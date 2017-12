Miliónový softvér háda, kto bude s kým kamarát

Bývate na internáte s hipisákom, ktorý odmieta umývať po sebe špinavý riad? Alebo vás naopak rozčuľuje bifľoš na vedľajšej posteli, ktorý chodí spávať o jedenástej a vôbec nepije alkohol? Sťažujte sa vedeniu svojej školy, že nezakúpilo ten správny softvér

27. aug 2003

Čoraz viac amerických univerzít začína využívať počítačový program WebRoomz, ktorý dokáže rozmiestniť študentov do internátnych izieb tak, aby sa medzi nimi minimalizovali konflikty kvôli špinavým ponožkám zaveseným na stoličke alebo pričastým návštevám priateľov opačného pohlavia.

Program umožňuje študentom prijatým do prvého ročníka vysokej školy prostredníctvom internetu vyplniť svoj osobnostný profil, prezrieť si zoznam ľudí ktorí majú podobné záľuby a zvyklosti a po vzájomnej dohode si s nimi rezervovať spoločnú izbu.

V dotazníku študenti uvádzajú svoje záľuby, obľúbené jedlá aj hudobné skupiny, svoje nepríjemné zlozvyky, čas, keď chodia obvykle spávať, odolnosť voči hluku alebo špine, ale môže dôjsť aj na sexuálne zvyklosti. Takisto si napríklad zvolia, či by chceli „robiť so svojím spolubývajúcim takmer všetko“ alebo chcú „viesť oddelené, ale kompatibilné životy“. V niektorých otázkach musia uviesť, ako by sa zachovali v konkrétnej konfliktnej situácii - napríklad keby mal ich spolubývajúci tri noci po sebe návštevu alebo keby po sebe nechal špinavé riady.

Na základe dotazníka im softvér vytipuje viacero ideálnych spolubývajúcich - s tými si potom môžu vymeniť niekoľko e-mailov aby zistili, či by si skutočne vyhovovali.

Podľa viacerých štúdií má výber spolubývajúceho na vysokoškolskom internáte priamy vplyv na spoločenské správanie a postoje človeka. Podľa najnovšieho výskumu dvoch ekonómov z Williams Collage v americkom štáte Massachusetts má dokonca na prospech študenta malý, ale štatisticky pozorovateľný vplyv aj prospech jeho spolubývajúceho.

Slovenskí študenti sa však zrejme možnosti výberu spolubývajúceho cez internet tak skoro nedočkajú - program WebRoomz totiž stojí minimálne 1,3 milióna korún, v závislosti od veľkosti uviverzity.

