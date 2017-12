Tomb Raider: Angel of Darkness - nevydarený návrat Lary

Nekorunovaná kráľovná herného priemyslu – Lara Croft – sa zrodila v roku 1995. Dnes k nám prichádza vo svojom šiestom pokračovaní a opäť vo vylepšenej „pixelovej“ podobe s ešte väčším množstvom polygónov. Jej nové božské telo budete môcť obdivovať na moni

28. aug 2003 o 5:14 Dante

toroch svojich počítačov ak sa rozhodnete absolvovať dobrodružstvo s názvom Angel of Darkness.

Prvá časť sa do všeobecnej pozornosti dostala nielen kvôli príbehu, hrateľnosti ale v neposlednom rade i vďaka spracovaniu samotnej hlavnej protagonistky - Lary Croft. Druhá časť nás k monitorom pripútala do tej doby neuveriteľnými grafickými orgiami pod vodnou hladinou.

Po prvých dvoch úpechoch prišiel neuveriteľný pád. Kvalitatívna stránka hry bola prepadákom. Obtiažnosť nebola riešená nápaditosťou ale množstvom protivníkov. Vaše počínanie už nebolo sprevádzane logikou, ale bezmyšlienkovitým plnením zadaných príkazov.... Čo je však najparadoxnejšie, práve tretí diel bol po finančnej stánke najúspešnejší!

Ďalšie pokračovania neprinášali takmer nič nové, avšak stále sa predávali. Čo bolo vlastne pôvodcom tohto faktu? Povedzme si tu úprimne. 50% úspechu má na svedomí samotná Lara – sexsymbol. A práve zvedavosť hráčov bola tým katalyzátorom, ktorý hnal predajnosť do závratných výšok. I napriek faktu, že The Last Revelation a Chronicles neboli žiadne esá, predávali sa veľmi dobre! Určite to bol i marketingový úspech, ktorý i pri uvádzaní šiesteho pokračovania bol vystupňovaný na hranicu únosnosti. Všade sa objavovali „články“ o tom, aká bude Lara skvelá, revolučná.... no po predchádzajúcich skúsenostiach som im skutončne neverila. A čo vy? Odpoveď nie je podstatná, v dnešnej recenzii sa dozvieme ako to teda s našou veľmi pôvabnou kráskou dopadlo tentokrát.

V predchádzajúcich častiach bola Lara vykreslená ako hrdinka spasiteľka, niečo ako bohyňa, časy sa menia a s nimi i obraz Lary. Na začiatku Angels of Darkness sa Lara dostáva do Paríža. Pricestovala na pozvanie svojho dlhoročného učiteľa a „priateľa“ (pamatáte sa na Egypt? Tam to tak nevyzeralo:o)) Warnera Von Croya. Ten jej však umiera pred očami a ona je obvinená z vraždy. Prenasleduje ju polícia. Aby dokázala svoju nevinu, musí objasniť pravdu a odhaliť temné tajomstvo. Tak triviálne, nemyslíte? Samotný príbeh bol prvotným zo série sklamaní, ktoré mi táto hra priniesla. Myslím, že i obyčajný študent strednej školy by vo svojom slohovom cvičení dokázal vymyslieť lepší príbeh, než je ten ktorý nám predostreli chlapci z Core Design (a čo ak to boli dievčatá, Dante??? :-) - pozn. Kordi). Dobre, možno trochu preháňam, avšak v žiadnom prípade to nezľahčuje fakt, že po príbehovej stránke je to prepadák.

Prenesme sa do temných parížských a pražských uličiek, kde na nás už čakájú „úžasné“ dobrodružstvá. Počas nich stretnete najrôznejšie postavy. Budete mať dostatok príležitostí, aby ste si s nimi pokecali, bohužiaľ podľa tvorcov sa v pražských i parížskych uliciach vyskytujú iba postavy, ktoré sú primárne určené k tomu aby vám pomohli, či ste sa od nich dozvedeli nejakú podstatnú informáciu. Nie sú tu žiadne „minipríbehové“ postavy, ulice zívajú prázdnotou a jednotliví protagonisti, ktorí vám majú pomáhať (teda pomáhať vačšinou za svoju pomoc vyžadujú určitú protislužbu) (dnes nie je nič zadarmo... alebo ty nechceš honorár? :-) - pozn. Kordi) sú ako päsť na oko. Na začiatku hry sa napríklad stretnete s pasákmi, prostitútkami a drogovými dílermi, ktorí vám pomôžu nájsť prvú kľúčovú osobu v hre. Okrem pouličných charakterov zohrávajú významnú rolu i niektoré ďalšie postavy ako Margot Carvier – starý dobrý priateľ vášho učiteľa, Pieter Van Eckhardt – alchymista snažiaci sa prebudiť temnú silu. V Paríži sú i ďalšie kľúčové postavy Louis Bouchard, La Serpent Rogue a v Prahe zase Luther Rouzic.

Rozhovory majú lineárny priebeh, niekedy sa vám naskytne šanca vybrať si z dvoch možností, avšak žiadne zásadné zmeny v príbehu pri výbere „zlej“ otázky nečakajte. Nesprávne otázky tu nie sú! Zlá voľba pre vás bude znamenať napríkald zdržanie či nejakú obkľuku, ktorou sa však opať vrátite k hlavne dejovej línii.

Celkom som zabudla na nášho starého dobrého spoločníka Kurtisa. Nemohol sa v hre nevyskytnúť. Je to chlap ako hora, z čoho vyplýva, že bude i nemotornejší na ovládanie. Jeho poslanie je jasné už pri pohľade na jeho zbrane. Kurtisovou doménou budú tvrdé akčné súboje.

Aby to nebolo tak jednoduché i našu Laru uchvátila besniaca RPG horúčka herného sveta, avšak je nutné dodať, že iba trošku. Počas hry dosť často zaznie „I feel stronger“ – čo znamená asi toľko, že naša malá „sexibeštia“ získala v boji skúsenosti a dokáže rýchlejšie utekať, či doskočí ďalej alebo vydrží dlhšie visieť na lane. Nezdá sa mi to príliš logické, pretože to, že vyrazím ešte nejaké dvere a tam zmlátim nejakého maníka, ma nenaučí dlhším skokom, ale budiž, podľa autorov áno.

Tomb Raider sa nikdy nepreslávil presným a kvalitným ovládaním, ale i vďaka hernej atmosfére sme tento fakt akosi odpúšťali. Avšak tu namiesto toho aby sa na ovládaní zapracovalo, autori neuveriteľným spôsobom ovládanie pokazili. Na radosť mnohých v hre pribudlo ovládanie myškou. Ale k čom tam vlastne je, ak je nepoužiteľné? No nič vrátila som sa k starej dobrej klávesnici (je tu ďalšia možnosť gamepad ale ten som neskúšala). A dostávame sa ku kameňu úrazu. Odozvy na povely sú enormne pomalé. Lara sa napríklad rozbehne, po chvíli však chcete aby sa zastavila, vydáte povel avšak ona ešte urobí dva až tri dlhé kroky a až potom pokyn splní. Niečo podobné nastáva i pri rýchlych zmenách smeru. Chcete aby sa otočila vpravo, potom vľavo a zase vpravo, ona sa však začne bezcieľne otáčať na mieste a vy pritom neustále bušíte do klávesnice, aby sa už vydala tým vašim požadovaným smerov.... proste hrôza!!! Vysvetlenie je jednoduché, ide o dlho odozvu softwaru, rádovou niekoľko milisekúnd a preto nedokáže adekvátne rýchlo reagovať na náhle zmeny smeru v krátkych časových intervaloch. Ako vidíte už som načrtla jednu z položiek celkového hodnotenia, pozrime sa však na ostatné.

Grafika: 8 / 10

Jednotlivé charaktery sú skutočne spracované majstrovsky. Všetko je veľmi detailné a realistické. Čo je však podstatnejšie do hry sa podarilo zakomponovať i niekoľko základných fyzikálnych zákonitostí a pravidiel. Skutočne zaujímavý pohľad je, ak uvidíte nejakú mŕtvolu padať po schodoch, ako sa gúľa a prevaľuje. Jednotlivé lokácie sú dosť rôznorodé. Netvrdím, že sú oslňujúce, ale aspoň nie sú monotónne. Veľmi kreatívnou myšlienkou boli tzv. informačné tabule, reklamy a iné drobnosti, ktoré ulici dodávajú jej typický ráz. To čo hru zráža na kolená sú chyby, tiene postavy boli vypracované dobre avšak až do doby čo sa vyskytne prvá chybička. V mnohých prípadoch chýbajú celé textúry – ide o typické chyby beta verzií – v plnej hre by sa podobné veci vyskytovať nemali – aspoň ja ich netolerujem, sú totiž odrazom veľmi laxného testovacieho procesu.

Interface: 4 / 10

Ako som sa už v recenzii zmenila, ovládanie je zlé. Nie budem konkrétnejšia, je hrozné! Menu je zrozumiteľné, avšak pred samotnou hrou absolvujte akúsi predohru v nachádzaní funkcionality jednotlivých tlačítok. Napríklad v Controls sa nachádza 10 rôznych vecí, ktoré si môžete nastaviť podľa vlastného gusta. Budete asi oponovať, že v príručke je všetko vysvetlené, hm…. Možno máte pravdu, ale ako by ste verili príručke, ktorá nedokáže presne definovať ani quicksave? Proste si myslím, že v dnešnej dobe by užívateľ nemal badať nad tým, čo ako použije – toľko môj osobný názor.

Hrateľnosť: 6 / 10

No klasického Tomb Raidera v najnovšom pokračovaní nehľadajte. Avšak i tak dokáže človeka udržať pri monitori, i keď to ovládanie je v niektorých momentoch hrozne znepokojujúce a znižuje hrateľnoť na minimálnu únosnosť. Samotná čístá doba hrania je dosť slušná, asi 25 – 27 hodín.

Multiplayer:

Neobsahuje hru pre viac hráčov.

Zvukové efekty: 10 / 10

Zvuky sú zo strany vývojárov skutočným zásahom do čierneho. Francúzsky akcent, chyby vo výslovnosti, zvuky zbraní – to všetko sú produkty vysokej kvality. Niet k tomu čo dodávať.

Hudba: 10 / 10

Našla som tu jeden z najlepších Soundtrackov, ktoré som v poslednej dobe mala možnosť počuť. Každé miesto, každá časť hry je podfarbená hudbou, ktorá je na profesionálnej úrovni. Tá zohráva veľmi podstatnú časť v celkovej atmosfére a možné práve hudba bude tým faktorom, pre ktorý hre v konečnom dôsledku čo to odpustíme z jej mnohých nedostatkov.

Umelá inteligencia & Obtiažnosť: 5 / 10

Tak tento názov u Lary radšej používať nebudem. Ja by som špeciálne v tomto prípade zaviedla termín Umelá Neintelegencia. Nepriatelia dokážu pár základných reakcií: uvidia vás, strieľajú, utekajú, zastavia sa, poobezerajú sa, nabíjajú, strieľaju a sú mŕtvi. V skratke je to všetko čo U(I)N dokáže. Úbohé… veľmi úbohé, hlavne ak si spomeniem na niekoľko multiplayer súbojov s nepriateľmi ovládanými umelou inteligenciu, respektívne skritpíkmi ktoré napísala skupinka nadšených teenegerov, ktorí sa programovaniu UI venujú ako svojmu hobby… Nemá zmysel pokračovať, či polemizovať, ak sa rozhodnete hru skúsiť sami uvidíte čo nám to tentokrát vývojári pripravili.

No verte či nie, pri hodnotení obtiažnosti som v poriadne ťažkej situácii. Vec sa má takto: ak by som hodnotila obtiažnosť z pohľadu, aké je ťažké jednotlivé levely absolvovať, dala by som 4 hviezdičky, ak by som však hodnotila prepracovanosť a logiku tak by som asi o vyššom čísle než 2 hviezdičky neuvažovala (ide o to, že zo železnou pravdepodobnosťou za každým druhým rohom na vás číha nejaké nebezpečenstvo). Viete čo je kľúčom k úspešnému absolvovaniu? …. Trpezlivé klikanie na Quicksave/Quickload :o)

Záverečné hodnotenie: 6 / 10

Položme si otázku: Vychutná si niekto najnovšie pokračovanie Tomb Raidera? No to skutočne neviem. Pred niekoľkými rokmi som bola jej veľkým fanúšikom, avšak po tom čo som videla Angel of Darkness, poviem vám s celou sériou to ide dolu vodou… a už sa ani neteším na nové pokračovanie! Prečo? Sklamanie je veľké… Skúsim to prirovnať. Videli ste Matrix? Áno? Páčil sa vám? A čo pokračovanie? Ak ste i vy v kine zažili pri premiére podobne stiesnený pocit a pri odchode neuveriteľnú chuť vrátiť čas a tu antikulútnu epochu neabsolvovať (konečne má niekto rovnaký názor ako ja na pokračovanie Matrixu - pozn. Kordi), tak sa pripravte, pri hre Tomb Raider: Angel of Darkness zažijete niečo podobné.

Zdroj screenshotov: ToTheGame