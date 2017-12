LotR: War of the Ring - Warcraft podľa Tolkiena

Objavili sa nové informácie o pripravovanej hre z prostredia Pána Prsteňov a táto vyzerá značne príťažlivo. Na prvý pohľad možno niekomu pripomína známy Warcraft 3 a ten niekto nebude ďaleko od pravdy. Lotr: WotR je totiž 3D real-time straté

29. aug 2003 o 5:46 Ján Kordoš

Objavili sa nové informácie o pripravovanej hre z prostredia Pána Prsteňov a táto vyzerá značne príťažlivo. Na prvý pohľad možno niekomu pripomína známy Warcraft 3 a ten niekto nebude ďaleko od pravdy. Lotr: WotR je totiž 3D real-time stratégia s prvkami RPG. Zaujímavá a žiadaná kombinácia žánrov je pre hráčov atraktívna a nás zaujala tiež.

O vývoj hry sa stará firmička Liquid Entertainment a dávajú si obrovský pozor, aby nenaštvali početnú skupinku priaznivcov Pána Prsteňov. Spestrením bude aj ovládanie známych postáv, ktoré poznáte z knihy alebo filmu: Aragorn, Legolas, Gimli + iní kladní hrdinovia, čaká vás však aj samotný Sauron. To je zaujímavá novinka. V každej hre na motívy LotR ste hrali za stranu dobra a pokúšali ste sa zničiť prsteň. War of the Ring ponúka možnosť hrania aj za druhú, temnejšiu stranu konfliktu. Už Dungeon Keeper nás presvedčil, že je dobré byť zlý. Slávni hrdinovia vašeho miláššika nedostanú, veď prečo by aj mali, zlo je vždy utláčané, tak nech konečne aj zlo raz zvíťazí.

RPG vlastnosti jednotlivých postáv vás nútia vymyslieť tú najlepšiu stratégiu na zničenie protivníka. Svojim jednotkám budete môcť aj zlepšiť niektoré vlastnosti, po získaní určitého množstva skúseností. Dôležitou vlastnosťou v boji bude morálka, ktorá ovplyvní aj okolité jednotky a pri slabej morálke nebudú mať vaše jednotky veľa šancí na úspech. Hra obsahuje singleplayer i multiplayer misie. 21. novembra uvidíme ako to Liquid Entertainment zvládli.