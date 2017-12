Jack the Ripper - masový vrah úraduje

29. aug 2003 o 5:14 Ján Kordoš

Spoločnosť The Adventure Company má už vo svojom názve žáner, ktorému sa venujú. Jack the Ripper alebo ak chcete Jack Rozparovač je zaujímavá myšlienka na adventúru. Už sme tu mali jeden pokus o zinteraktívnenie Jacka v podobe hry Post Mortem, ktorá sa však až tak moc nevydarila. Zaujímavá téma bola dokonale nudná a stačilo tak málo. Nový Jack the Ripper však zrejme problémy s nudou mať nebude.

Hlavná postava, Jimmy Palmer, sa dostane k prípadu masového vraha a už niet návratu. Nie nadarmo sa vraví: Nehas, čo ťa nepáli, no novinári to majú asi v náplni práce a preto sa Jimmy pokúsi prísť na koreň sérii záhadných vrážd v New Yorku. Všetko sa začalo publikovaným článkom z vyšetrovania, čo nedalo spať vrahovi a nadviazal kontakt (nie taký, na aký myslíte :-) s novinárom. Ten ani netuší, že je do prípadu zatiahnutý a ide mu o život. Plusom je, že hra je založená na reálnych predlohách a odohráva sa v skutočnom prostredí NY.

Už sa tešíme na vyšetrovanie a pátranie po neznámom vrahovi. Hra beží na Virtools engine, ktorý sa postará o dokonalú autenticitu príbehu. Nebudú chýbať ani logické hádanky a ich riešenie. Cez zimu uvidíme, či sa to tvorcom podarilo dotiahnúť do úspešného konca.