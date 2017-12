Zopár obrázkov z hry Commandos 3: Destination Berlin

30. aug 2003 o 5:48 Ján Kordoš

Už nech to tu je! Ďalšie obrázky z hry vyzerajú viac než dobre a každé srdce stratéga musí zaplesať, keď si začne predstavovať, že to celé vidí v pohybe a ovláda jednotlivé postavičky. 26.september sa blíži míľovými krokmi - to je totiž dátum oficiálneho vydania hry pre európsky trh. Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si našu novinku.