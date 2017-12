Massive Assault - ďalšie bojové peklo

27. aug 2003 o 13:19 Ján Kordoš

Wargaming.net už dosť dlhú dobu pripravuje 3D stratégiu Massive Assault. Vývoj hry sa predlžuje, ale podľa dostupných obrázkov a informácií sa môžeme len tešiť, že tomu tak je, lebo hra sa postupne optimalizuje a možno sa koncom septembra dočkáme výborne hrateľnej hry.

Príbeh je strohý, aby sme mohli hneď vhupsnúť do bojov a nemusíme sa zaoberať životnou filozofiou zúčastnených strán. Svet sa rozdelil na dobrých a zlých. Zlí sú samozrejme teroristi a zločinci a stranu dobra zastupujú ochráncovia morálnych hodnôt. Vy máte k dispozícii obe strany a len na vás záleží, koho si vyberiete. Už podľa obrázkov sa dá ľahko zistiť, že v hre budeme kráčať po 6 druhoch povrchu (tráva, púšť, sneh, hory, pláž a nejaká fialová krajinka) a engine nám ich zobrazí fakt spoľahlivo. Napríklad snehové vločky nebudú klasické biele bodky, ale skutočné vločky... Zmeny poveternostných podmienok sa budú diať v reálnom čase, takže vás pri obrane môže nečakane prekvapiť snehová metelica a nevšimnete si prichádzajúce vojsko.

Bojovať budeme pomocou 28 druhov jednotiek a ich umelá inteligencia bude prepracovaná, takže by sa nemalo stať, že prídete o svoje jednotky len preto, že ste na ne chvíľu nedávali pozor – to však počúvame pri každej novej RTS. Výborným spestrením bojov bude diplomacia, takže ak si nebudete vedieť s niekym poradiť, uzavriete s niekym alianciu a hneď vám to pôjde lepšie. Grafika je výborná (explózie vyzerajú fakt nádherne), zvuk je 3D, jednotky sú variabilné... uvidíme ako dopadne hrateľnosť.