Crashday - trošku iná závodná hra

Závodných hier nie je nikdy dosť, to si asi povedali maníci z Moonlight Studios a pustili sa do práce na hre Crashday. Lenže nepôjde o klasickú závodnú hru, akú hocikedy stretnete na chodníku. Najväčším prekvapením je totiž editor tratí. No a ak sa

28. aug 2003 o 5:51 Ján Kordoš

Závodných hier nie je nikdy dosť, to si asi povedali maníci z Moonlight Studios a pustili sa do práce na hre Crashday. Lenže nepôjde o klasickú závodnú hru, akú hocikedy stretnete na chodníku. Najväčším prekvapením je totiž editor tratí. No a ak sa pozriete na obrázky a prečítate si naše informácie, budete sa tešiť rovnako ako my na túto kaskadérsku závodnú hru.

Áno, v hre budete stvárať rôzne kúsky s autami a preto je dôležitá reálna fyzika aut, ale aj okolitého prostredia. To by sa malo stať realitou a všetky skokanské mostíky, lopingy, ale aj obyčajné tiahle zákruty budú ovplyvňovať vaše vozidlo ako v skutočnosti – teda neviem, ja osobne by som s autom nespravil loping. Model poškodenia auta bude závisieť na vašom štýle jazdy, nárazníky budú odpadávať, plechy sa budú mačkať, sklá rozbíjať – a to všetko len pre váš dobrý pocit z reálnej jazdy. Grafické spracovanie si omrknite na obrázkoch, ktoré sa tu niekde váľajú, prípadne v našej galérii.

Na záver som si nechal to najlepšie. Editor. Editor tratí je výborná vec. Nudia vás trate vytvorené autormi, spravte si vlastnú v priloženom jednoduchom editore. Do hry vložíte mosty, stromy, skokanské mostíky a potom sa už len bavíte. To som vám ešte nepovedal o editore objektov a vozidiel! Takto by sa na internete mal objaviť po vydaní hry kopec nových vozidiel a objektov. Podpora hry je zaručená zo strany automobilových nadšencov. Zajazdíme si v rôznych modoch (klasické závody, deathmatch, kaskadérsky mód...). Nebude chýbať ani tunning auta, zmeny farby a podobné srandičky, ktoré hru dokážu len spríjemniť. Dôležité bude ako to celé dopadne. Ambície Crashday má... a obrovské. Tak si zatiaľ obzrite vyše 50 našich obrázkov z galérie.