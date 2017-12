Against Rome - Stop Rimanom

27. aug 2003 o 9:40 Ján Kordoš

Konečne sa objaví nová real-time stratégia z izometrického pohľadu. Nemám síce nič proti 3D, ale občas tretiemu rozmeru chýba prehľadnosť, čo značne znižuje hrateľnosť. Against Rome nás zavedie do obdobia najväčšieho rozmachu rímskej ríše. Krásne obdobie pre historikov, ktorí sú už nažhavení, že si zahrajú za svojich milášškov, ale nič také sa nekoná.

Independent Arts sa rozhodli, že hier za Rimanov sme už mali dosť a teraz im budeme nakopávať prdele. Pod svoju ochrannú ruku si vezmete jeden z barbarských kmeňov, ktorý si spokojne žije na svojom území až do chvíle, kedy na jeho rodnú hrudu nevtrhnú dobyvační Rimania. To sa však nebude všetko, na začiatku hrania bude zvádzať boje s ostatnými kmeňmi, za účelom získania ich územia.

Zaoberať sa budete budovaním vašej ríše od úplného začiatku – to znamená od ťažby surovín, stavania dôležitých budov a „výroby“ vojakov až po taktické boje so súperom. Grafika vyzerá celkom dobre, interface je podobný sérii Age of Empires, čo vôbec nebude na škodu, aspoň si nebudeme musieť zvykať na nové ovládanie. Uvidíme, čí sa dočkáme príjemného prekvapenia alebo hra zapadne ihneď po vydaní virtuálnym prachom.

Zdroj screenshotov: ToTheGame