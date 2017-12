K autorstvu vírusu Kurnikovová sa priznal OnTheFly

New York 14. februára (TASR) - Údajný tvorca počítačového vírusu pomenovaného podľa ruskej tenistky Anny Kurnikovovej, ktorý začiatkom týždňa zasiahol tisíce počítačov na celom svete, sa k jeho autorstvu prihlásil prostredníctvom holandskej internetovej s

14. feb 2001 o 14:42 TASR

tránky.

V liste autor s pseudonymom OnTheFly tvrdí, že je fanúšikom 19-ročnej tenistky. Vírusom nechcel nikoho poškodiť, ale iba upozorniť na nebezpečenstvo nechráneného internetu. "Nechcel som poškodiť tých, ktorí otvoria prílohu. Je to ich chyba, keď si infikovali počítač."

OnTheFly v liste vyzýva používateľov, aby si aktualizovali antivírusové programy na svojich počítačoch. Ďalej tvrdí, že nie je odborník a vírus napísal so softvérom, ktorý je bežne dostupný v internete: "Použil som ho, pretože nepoznám žiadny programovací jazyk." Celý list v anglickom jazyku je na adrese http://members.tripodnet.nl/on_the_fly.

Experti si nie sú istí, či je priznanie autentické. Z firmy Trend Micro zaznel názor, že OnTheFly je asi skutočne autorom vírusu. "Môže to však byť aj niekto, kto sa vydáva za autora vírusu, aby zožal jeho slávu," uviedol predstaviteľ firmy McAfee.com, popredného výrobcu antivírusových programov.

Infikovaný e-mail má v predmetovom riadku vetu "Hi: Check this!" (Ahoj: Pozri sa na to!) a je k nemu priložený súbor s označením "AnnaKournikova.jpg.vbs". Keď používateľ programu Microsoft Outlook prílohu otvorí, vírus sa automaticky rozošle na adresy v zozname adries.

Podľa americkej firmy Network Associates sa vírus objavil už v auguste 2000 a doteraz sa našiel v počítačoch vyše 50 veľkých firiem. Britská firma Sophos oznámila, že v Európe sa infikovali tisíce počítačov. Vírus Anna Kurnikovová sa rýchlosťou šírenia prirovnáva k "zaľúbenému" vírusu "I Love You", nemá však také ničivé účinky. "I Love You" napadol vlani asi 15 miliónov počítačov na celom svete.