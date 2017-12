Pri Windows XP bude povinná aktivácia

Pri inštalácií nového operačného systému alebo kancelárskeho balíka od Microsoftu už budete nevyhnutne potrebovať aj pripojenie na internet alebo aspoň telefón - v snahe zabrániť nelegálnemu kopírovaniu softvéru totiž výrobca do Windows XP implementoval p

15. feb 2001 o 0:00 (q)(tba)

ovinnú „aktiváciu“ produktu. Počas on-line alebo telefonickej aktivácie je k softvéru vygenerované takzvané inštalačné číslo, založené na kľúči k produktu a hardvérovej konfigurácii počítača. Zároveň s ním musí užívateľ oznámiť aj krajinu, kde produkt aktivuje. Centrum Microsoftu aktiváciu potvrdí a oznámi zákazníkovi kód, ktorý umožní ďalšie používanie programu.

Ak užívateľ svoj novozakúpený softvér nezaktivuje, operačný systém sa stane po tridsiatich dňoch prakticky nefunkčný. Jednotlivé aplikácie Office je možné bez aktivácie spustiť len 50 krát.

Novú technológiu aktivácie Microsoft testuje už od roku 1999, je napríklad súčasťou softvéru Office 2000 v ôsmich krajinách sveta. Okrem Windows XP a Office XP sa tento rok začne používať aj v ďalších produktoch, napríklad Visual Studio .Net a Visio 10.

Microsoft vyhlásil, že počas aktivácie sa neprenášajú žiadne informácie o užívateľovi, softvéri nainštalovanom na jeho počítači či detaily o hardvéri. Registrácia produktu, pri ktorej sa zadáva meno užívateľa a jeho osobné údaje, zostáva stále dobrovoľná. Ak však užívateľ výrazne zmení svoj počítač, urobí na ňom „generálnu opravu“, bude musieť proces aktivácie zopakovať.



www.microsoft.com/PressPass/press/2001/feb01/ProdActFS.asp



Namiesto Whistler-u budú Windows XP

Spoločnosť Microsoft po šiestich rokoch zmení systém označovania svojich produktov. Nový operačný systém, ktorý bude nasledovníkom Windows 2000 a Windows ME, neponesie označenie „Whistler“, ako sa predpokladalo, ale „XP“ - podľa anglického „experience“, skúsenosť. Windows XP by sa mal objaviť na trhu v druhej polovici tohto roka, ešte predtým by sa mala medzi užívateľov dostať aj nová verzia kancelárskeho balíka nazvaná Office XP.

Systém Windows XP založený na technológii Windows 2000 spojí dve doterajšie vetvy operačných systémov pre firmy (Windows NT a 2000) a domácich užívateľov (Windows ME, predtým Windows 95 a 98). Spoločne s balíkom Office XP by mal priniesť ešte užšie prepojenie systému s internetom v rámci stratégie.NET.

Predchádzajúce názvy programov Microsoftu

Windows 3.x

Windows NT 4.0

Office 97

Windows 98

Windows 98 SE

Office 2000

Windows 2000

Windows ME

Windows XP, Office XP