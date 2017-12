ST: Do konca roka po 3. minúte medzimestské volania zdarma

26. aug 2003 o 10:39

Slovenské telekomunikácie predĺžili a mierne pozmenili svoju letnú akciu volaní po 3. minúte zdarma. Od 1. septembra ponúkajú novú akciu pod názvom „Bezplatné volania na každý deň“, ktorá zákazníkom umožní štyri mesiace telefonovať na medzimestské volania po 3. minúte počas slabej a víkendovej prevádzky bezplatne každý deň.

Od 1. septembra do 31. decembra 2003 budú môcť zákazníci Slovenských telekomunikácií, a.s., volať každý deň v slabej a víkendovej prevádzke po 3. minúte zadarmo. Akcia sa uplatňuje na komerčne poskytované volacie programy analógovej prípojky pre bytových zákazníkov ST Mini, ST Maxi a ST Standard (pre podvojný aj samostatný spôsob pripojenia), ako aj pre Zvýhodnený volací program. Akcia je zameraná konkrétne na medzimestské automaticky uskutočnené volania v rámci siete Slovenských telekomunikácií, a.s., počas slabej a víkendovej prevádzky, ako aj cez sviatky po prevolaní voľných minút.

Volania kratšie ako 180 sekúnd sú fakturované štandardne sekundovou tarifikáciou po prvej minúte cenou v závislosti od zvoleného volacieho programu. Ak je volanie dlhšie ako 180 sekúnd, tak potom časť volania: od 1 sekundy do 180 sekúnd je spoplatňovaná, nad 181 sekúnd nie je spoplatňovaná. Ak je však volanie dlhšie ako 60 minút, časť volania sa začne opäť spoplatňovať, pričom fakturácia začne po ukončení 60 minúty.

Akcia „Bezplatné volania na každý deň“ sa neuplatňuje na miestne volania, medzinárodné, mobilné, internetové a ostatné volania. Tiež sa neuplatňuje počas silnej prevádzky, na volania v rámci voľných minút, ako aj na volania z verejných telefónnych automatov, či prostredníctvom telefónnych kariet ECHO a GLOBAL.