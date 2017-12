Vládny návrh o e-podpise je z hry

BRATISLAVA - Dlhoočakávaná zákonná úprava elektronického podpisu sa bude riadiť poslaneckým návrhom, ktorý predložil nezávisly poslanec František Šebej. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady vo štvrtok večer. Oponentský vládny návrh elektronického podpisu

, ktorý gestoroval minister hospodárstva Ľubomír Harach, je tak definitívne z hry. Harach: „Sme sklamaní, že sa neposunutím vládneho návrhu do druhého čítania parlamentná diskusia zastavila a presunula z roviny vecnej a odbornej do čisto politickej. Takéto rozhodnutie parlamerntu chápeme ako prezentáciu politických strán na úkor vládnej koncepcie elektronického obchodovania. Dvojročná príprava na domácej i zahraničnej pôde je tým znehodnotená,“ povedal pre SME minister Harach.

Podľa Šebeja však schvaľovaná norma nie je o elektronickom obchodovaní, ale jej cieľom je zrovnoprávnenie vlastnoručného podpisu s podpisom elektronickým. Tým sa má možnosť používnania elektronického podpisu zaviesť všade tam, kde občan komunikuje s úradmi, ako i urýchliť vzájomnú komunikáciu medzi firmami.

Šebej vidí za neúspechom vládneho návrhu najmä nedostatočnú komunikáciu štátnych úradníkov s odbornou verejnosťou. Fakt, že Harachov návrh prešiel aj legislatívnou radou vlády, tak ešte podľa neho neznamená, že dokáže vhodne pripraviť podmienky na fungovanie tejto novej a špecifickej oblasti. „Myslím si, že nebolo správne, že sa prípravou normy zaoberal rezort hospodárstva. Kedže zrovnoprávenie elektronickej komunikácie napríklad občana s úradmi zasiahne aj do aj Občianskeho a Obchodného zákonníka, trestného zákona a ďalších legislatívnych úprav, bolo by skôr namieste, ak by na zákone pracoval rezort vnútra,“ dodal Šebej.

Zákon má vstúpiť do platnosti od prvého januára budúceho roka. Na jeho skutočné uvedenie do praxe však bude potrebný určitý čas i nemalé investície. Pri existujúcom Národnom bezpečnostnom úrade musí ešte vzniknúť Úrad pre elektronický podpis. Má v ňom pracovať približne 20 kvalifikovaných ľudí, pričom náklady na jeho zriadenie sa odhadujú na 120 miliónov korún a prevádzka na ďalších asi 70 miliónov ročne. Až nový úrad vydá vykonávacie predpisy, ktoré umožnia zavedenie zákona do praxe. Na základe povolení úradu budú môcť pracovať tzv. certifikačné autority, ktoré budú oprávnené vydávať úradne overené dokumenty aj elektronickou cestou.

