Nanotechnológie budú produkovať funkčné ľudské orgány

New York 25. augusta (TASR) - Americkí vedci chcú pomocou nanotechnológie umelo vyrábať plne funkčné ľudské orgány ako pečeň alebo obličky.

25. aug 2003 o 2:21 TASR

Mal by to umožniť systém mikroskopicky malých trubíc, ktorých rozvetvenie sa bude podobať krvnému riečisku človeka. Táto sieť trubíc bude v umelom orgáne zásobovať jednotlivé bunky kyslíkom a výživné látky, uviedli vedci na konferencii Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu v New Yorku.

Rozvetvenie systému rúrok navrhne počítač a potom sa vyleptá na kremíkový povrch. Tento vzor sa následne otlačí ako pečiatka do filmu z biologického materiálu. Dva takéto filmy sa položia na seba a zapečatia sa. Vznikne tak základná kostra pre bunky budúceho orgánu, vysvetlil Mohammad Kaazempur-Mofrad z Massachusettského inštitútu technológií (MIT) v Cambridge. Samotné bunky sa vypestujú v Petriho miskách.

Koža alebo chrupka sa umelo vyrábajú už dlhší čas, ale väčšie orgány zatiaľ nie. Dôvodom je nedostatočné zásobovanie buniek kyslíkom a živinami, čo spôsobuje odumieranie buniek. Pomocou novej techniky sa podarilo v prvých pokusoch udržať skoro všetky obličkové a pečeňové bunky pri živote jeden až dva týždne.

V ďalšom pokuse vedci implantovali potkanom umelú napodobeninu pečene, ktorá však obsahovala iba jednu vrstvu buniek. Plne funkčná pečeň sa skladá z 30 až 50 vrstiev. V potkanoch prežila táto umelá pečeň asi jeden týždeň. Vedci dúfajú, že svoje experimenty čoskoro rozšíria na vyššie cicavce.