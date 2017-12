Začala súťaž o najväčšieho priateľa a nepriateľa infozákona

BRATISLAVA 23. augusta (SITA) - Pri príležitosti Medzinárodného dňa informácií, tzv. I-Dňa, ktorý bude 28. septembra 2003, vyhlásila organizácia ELF súťaž o najväčšieho priateľa a nepriateľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Do súťaže môžu byť na

vrhnutí všetci, ktorí spravili niečo, čo pomohlo, prípadne nepomohlo slobode informácií na Slovensku od januára 2001 do augusta 2003.

ELF v spolupráci s Changenet.sk vyzýva občanov s dobrou, či zlou skúsenosťou s úradmi a ich pracovníkmi pri uplatňovaní práva na informácie, aby o nej nemlčali. Svojich kandidátov môžu do 7. septembra nominovať do kategórií - Priateľ informácií a Nepriateľ informácií. V nominácii musí byť uvedené presné označenie úradníka alebo úradu, stručný popis činu a kontakt, na ktorom je možné čin overiť. Anonymné nominácie a nominácie zo strany samotných úradníkov nebudú do súťaže zahrnuté.

Do súťaže sa možno zapojiť vyplnením formulára, ktorý je zverejnený na www.changenet.sk a www.infozakon.sk alebo zaslaním e-mailu na adresu nominacie@changenet.sk a písomne na adrese Changenet, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava (heslo: Súťaž).

Prví traja víťazi oboch kategórií postúpia do celosvetového finále, ktoré organizuje medzinárodná asociácia Freedom of Information Advocates Network. Traja najväčší „priatelia informácií“ zároveň dostanú hodnotné ceny - plastiky od maliara a sochára Františka Guldana. Špeciálna cena poroty je zároveň pripravená pre občana, ktorý podá najzaujímavejšia nomináciu.

Víťazov oboch kategórií určí 10-členná porota v zložení: Andrej Bán (reportér a predseda občianskeho združenia Človek v ohrození), Norbert Brázda (riaditeľ internetového denníka Changenet.sk), Tomáš Kamenec (advokát), Peter Kunder (investigatívny novinár v slobodnom povolaní), Ján Langoš (predkladateľ návrhu zákona o slobode informácií), Oldřich Kužílek (predkladateľ českého návrhu zákona o slobode informácií), Šarlota Pufflerová (riaditeľka Združenia Občan a demokracia), Juraj Smatana (stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista), Blaho Uhlár (divadelník, riaditeľ Združenia Stoka) a Peter Wilfling, (právnik Združenia Občan a demokracia). Výsledky zverejnia organizátori súťaže 28. septembra.

Agentúru SITA informoval koordinátor projektu ELF „I-Deň“ Vladimír Pirošík.