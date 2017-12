Aký bol minulý týždeň?

24. aug 2003 o 6:46 Ján Kordoš

Znovu sa stretávame nad sumárom minulého týždňa. Uverejnili sme o poznanie viac článkov, čo sa prejavilo aj na čítanosti. Dúfame, že bude ďalej narastať.

Flash News:

- Konečne info o stredovekom fantasy Lionheart

- Na štart pripravený nový kráľ - Lock On

- World of Warcraft - ďalšia várka obrázkov

- Peter Molyneux a jeho drogový výlet

- Halo sa blíži

- Spellforce splní to, čo sľuboval Warcraft 3?

- Northland - nepriame pokračovanie Cultures 2

- Znovu Lord of the Rings

- Nová online FPS - Colonies

- Chcete vlastniť kasíno?

- Terminator 3 dáva o sebe vedieť

- Nokia získala podporu Sega.com

- Obrázky z hry Black9



Novinky:

- Silent Storm - fašisti znovu provokujú

- Mall Tycoon 2 - chcete byť riaditeľom obchoďáku?

- Shadows of Mordor - Gandalfov príbeh

- Neverwinter Nights: Hordes of Underdark - bude to už lepšie?

- Firestarter - zbesilá strielačka



Preview:

- Chicago 1930 - kmotor sa o to postará



Recenzie:

- Neverwinter Nights: Shadows of Undrentide (PC) - nedokonalý datadisk

- Moto GP 3 (PS2) - osedlajte rýchle motorky



Scéna:

- FPS Hry – Čomu vďačíme za ich dnešnú podobu?



Hardware:

- Nokia N-Gage - mobilné herné zariadenie



Najväčší ohlas u vás vyvolala kontroverzná recenzia na NWN datadisk, ale Dante si aj tak stojí za svojim hodnotením. Inak sa v hernom svete nestalo nič dôležité, takže dúfam, že budúci - posledný prázdninový - týždeň nám dáte aj vy viac o sebe vedieť. 23 článkov v tento týždeň za to určitestojí.