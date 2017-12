Warcraft III: The Frozen Throne - datadisk roku?

O tom že Blizzard ešte neurobil zlú hru sa s nikým nebudem hádať, každý z vás to vie a každému je to jasné. Táto spoločnosť je skrátka továreň na trháky. Naposledy to dokázali výbornou stratégiou Warcraft 3 a už vtedy bolo každému jasné, že na datadisk dlho čakať nebudeme. Ten je konečne tu a nesie názov The Frozen Throne. Čo si budeme hovorit ? Je to kvalitná práca, ale aby som zas nepredbiehal začneme pekne od začiatku.

Príbeb datadisku sa odohráva takmer bezprostredne po vpáde démonov do krajiny a ich následnom vytlačení. Znovu sa na scénu dostáva náš starý známy princ Arthas, ktorý teraz nebude viesť len masy nemŕtvych ale aj krvavých elfov a tajomnú rasu Nága. Arthas sa pokúsi oslobodiť NerZhula, vodcu nemŕtvych, ktorý už nejaký ten čas mrzne v ľade. Na prekvapenie každého, kto je zvyknutý na happyendy Arthas zvíťazí a vyhliadky prastarého sveta budu všelijaké len nie ružové (žeby sme sa dočkali oslobodenia v ďalšom datadisku ? ).

Príbeh je naozaj nápaditý a plný zvratov nad ktorými sa neraz pozastavíte. Čo je ale pre hráčov dôležitejšie ako samotný príbeh je vhodné spracovanie tohto príbehu do kampane a jednotlivých misií. Začínať budete s tými s ktorými ste v pôvodnom Warcrafte skončili, teda s elfmi. Kampaň za elfov je spočiatku trochu vlažnejšia, neskôr sa to ale rozbehne a kvality kampane sa naplno ukážu v ďalších častiach. Okrem tejto hlavnej dejovej línie nám Blizzard ponúka aj ďalšiu kampaň, ktorá toho s Warcraftom a RTSkami vôbec nemá veľa spoločného. Pripomína to skôr nejaké akčnejšie ladené RPG s prvkami stratégie. Chodíte po mape s hrdinami, získavate úlohy, za ne následne obdržíte peniaze, za ktoré potom môžete kupovať predmety alebo verbovať jednotky v neutrálnych budovách. Teda žiadne ťaženie a žiadne budovanie základne. V tejto naozaj unikátnej kampani je trochu pozmenený aj vývoj hrdinov. Dosiahnuť môžu vyšší level a dokonca im môžete okrem špeciálnych schopností zlepšovať aj vlastnosti ako sila, inteligencia a agilita.

Datadisky na RTSky zo sebou väčšinou prinášajú aj nové jednotky. Prekvapením v tomto datadisku by to bol skôr opak. Za každú zo 4 pôvodných rás pribudlo niekoľko veľmi zaujímavých jednotiek, ktoré obohacujú hru v single, ale aj multiplayeri. Z toho množstva spomeniem napríklad elfského horského obra, alebo ľudského spellbreakera, ktorý je imunný voči akejkoľvek forme mágie a ešte je schopný kradnúť kúzla z nepriateľských jednotiek a podporovať nimi vlastné. Pribudli aj niektoré nové upgrady. Orkovia môžu svojich headhunterov vylepšiť na silnejších berserkerov (Berserk? To mi niečo hovorí... bol to dobrý web :) - pozn. Kordi). Naviac každej z rás pribudlo jeden upgradík, ktorý umožní niektorým pozemným jednotkám brať predmety. Datadisk nám do hry prináša aj celkovo 9 (!) nových hrdinov. Jedného každej rase, plus naviac 5 neutrálnych, ktorých môžete rekrutovať v neutrálnych tavernách. Obvlášť zaujímavý je brewmaster, ktorý môže opiť svojich nepriateľov, ktorí potom nevedia nič trafiť, okrem toho dokáže pobaviť svojimi hláškami.

Grafika: 9 / 10

Grafika zostala v podstate nezmenená. Ale napriek tomu aj po roku nestráca nič zo svojej krásy.

Interface: 8 / 10

Interface hry sa taktiež nezmenil, trochu som čakal, že sa konečne bude dať meniť viac nastavení týkajúcich sa hlavne grafiky, priamo v hre, no nestalo sa tak. Je to ale len malinký detail, ktorý pravdepodobne nebude nikoho trápiť.

Hrateľnosť: 9 / 10

Pôvodný Warcraft 3 bol na tom po stránke hrateľnosti viac než dobrý, lepšie povedané - bol na tom výborne. Tú istú porciu zábavy môžete čakať aj vo Frozen Throne, úplne nová kampaň, ktorá nie je o nič horšia ako tá predtým, k tomu pridajme abosolútne unikátnu kampaň za orkov, nové jednotky atď, atď. Skrátka a jednoducho ak vás Warcraft 3 čo i len trochu bavil, bude sa pri Frozen Throne rozplývať.

Multiplayer: 10 / 10

Skvele hrateľný multiplayer bol v datadisku The Frozen Throne dotiahnutý do úplnej dokonalosti. S novými neutrálnymi hrdinami je hra oveľa rozmanitejšia a dáva v multiplayeri väčší priestor pre taktiku, ďalej je tu možnosť postaviť si vlastný obchod, kde si môžete kupovať zvitky, magické predmety, ale aj healing a mana potiony. Pribudlo niekoľko nových predmetov. Ovládanie bolo obohatené o niekoľko komfortných vylepšení, ktoré spravili s ovládania takmer dokonalú záležitosť. Ďalej pribudla možnosť dávať handicap lepším hráčom, čo znižuje silu a zdravie jednotiek. Jednotlivé rasy boli ešte viac vyrovnané a pribudli aj jednotky imúnne na mágiu, čo sa osvedčí najmä proti "ovečkovskej" taktike niektorých hráčov obľubujúcich ľudí (spočíva to v tom, že hráč vám pomocou kúzelníčiek premení postupne armádu na skupinku neškodných ovečiek, čo štvalo nejedného hráča). Jednoducho singleplayer je opäť vynikajúci v podstate tak ako predtým, no multiplayer je ale ešte o niečo lepší, inak povedané dokonalý.

Zvukové efekty: 8 / 10

Zvukové efekty ostali tiež nezmenené, takže pôvodná kvalita zostáva.

Hudba: 9 / 10

Možno by sa nič nestalo keby hudba ostala nezmenená, na rozdiel od zvukov bola ale obohatená o nové motívy, ktoré viac umocňujú už tak skvelú atmosféru hry.

Inteligencia & Obtiažnosť: 9 / 10

Obtiažnosť kampane sa mierne zvýšila, na druhej strane ale nie až tak aby to nebolo zvládnuteľné. Častokrát narazíte na misiu, ktorá vám môže pripadať trošku ťažká, v zápätí je ale väčšinou vystriedaná nejakou ľahšiou a nápaditejšiou. Čo sa týka inteligncie tak si určite pamätáte, že na tom hra nebola vôbec zle, vlastne by sme ju mohli zaradiť medzi špičku v real-time stratégiách. Takže viac menej sa nezmenila a ostala taká ako predtým.

Záverečný verdikt: 9 / 10

Myslím, že by kľudne stačilo miesto týchto riadkov sem dať jeden veľký nápis "BLIZZARD", pretože toto meno hovorí za všetko a z neho hovorí vždy len kvalita. Tak ako aj Warcraft 3 bol skvelou hrou, tak aj jeho datadisk The Frozen Throne prináša skvelú zábavu v singleplayeri a absolútnu dokonalosť v multiplayeri. Koniec, načo plitvať prázdnymi slovami, je to kvalitný datadisk takmer po všetkých stránkach.