Mars bol možno vždy chladným a mŕtvym miestom

22. aug 2003 o 5:22 TASR

Washington 22. augusta (TASR) - Snímky povrchu Marsu naznačujú, že táto planéta bola zrejme vždy chladným a mŕtvym miestom, konštatovali vo štvrtok americkí vedci.

S pomocou prístrojov na sonde Mars Global Surveyor geológ Philip Christensen z Arizona State University a jeho kolegovia hľadali na Marse uhličitanové zlúčeniny.

Tie poskytujú stopy umožňujúce spoznanie marťanskej minulosti, pretože sa tvoria, keď oxid uhličitý prichádza do kontaktu s minerálmi a vodou.

Keďže atmosféra Marsu sa skladá prevažne z oxidu uhličitého, vedci sa domnievali, že akékoľvek masy kvapalnej vody na Červenej planéte mohli zanechať rozsiahle uhličitanové usadeniny, ako to bolo v prípade Zeme.

Výskumníci našli uhličitanové zlúčeniny po celom povrchu Marsu, nie však dostatočné množstvo a nie druh, ktorý by mohol pochádzať z vyschnutých oceánov.

"Domnievame sa, že relatívne malé množstvá, ktoré vidíme, pravdepodobne nepochádzajú z oceánov, ale z priamej interakcie atmosféry s prachom. Ide zrejme o dôsledok interakcie riedkej atmosféry s prachom, nie interakcie oceánov s rozsiahlou, hustou atmosférou, o ktorej sa mnohí ľudia domnievajú, že tam kedysi existovala," uviedol Christensen.

Keďže na Marse je vidno zamrznutú vodu, získané zistenia naznačujú, že planéta bola vždy chladná a mŕtva, konštatujú výskumníci v dnešnom vydaní časopisu Science.

"Argumentovalo sa, že v ranej histórii Marsu tam bola možno teplá klíma a mohli sa sformovať oceány, ktoré vytvorili rozsiahle uhličitanové skaly. Ak by to tak bolo, skaly vytvorené v týchto predpokladaných oceánoch by museli niekde byť," povedal Christensen. Žiadne takéto skaly však neboli nikde na Marse objavené.