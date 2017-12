Telekomunikácie rozpútali boj o poplatky

BRATISLAVA – Na telekomunikačnom trhu sa otvoril ďalší spor medzi Slovenskými telekomunikáciami a mobilnými operátormi. Telekomunikácie v stredu v tlači zverejnili inzerát, v ktorom obvinili EuroTel a Orange z diskriminácie.

21. aug 2003 o 22:00 Marián Pavel - SME online

Telekom: prepojenie je drahé

Predmetom sporu je výška prepojovacích poplatkov, ktoré si navzájom účtujú všetci operátori. „Práve od týchto poplatkov závisí, aké ceny nakoniec zaplatíme my, koncoví zákazníci za každý hovor do inej telefónnej siete. (…) Čo je však veľmi zaujímavé, je fakt, že nielen tu na Slovensku, ale často aj v iných krajinách Európy si mobilní operátori vypýtajú až niekoľkonásobne viac, ako za to isté zaplatia ktorémukoľvek pevnému operátorovi!,“ napísali telekomunikácie v inzeráte.

Spoločnosť upozornila, že výška poplatkov, ktoré si za prepojenie účtujú mobilní operátori, je príliš vysoká a od začiatku mobilnej komunikácie sa takmer vôbec nezmenila. „Ak chce užívateľ pevnej siete volať na mobil, stále platí veľmi veľa, a tak si radšej kúpi mobil a volá z neho. (…) Tomu sa odborne hovorí diskriminácia užívateľov pevných telekomunikačných sietí v prospech užívateľov mobilných sietí,“ napísali v inzeráte telekomunikácie.

Svoje tvrdenia podopreli priblížením situácie v Českej republike, pričom uviedli, že Český telekomunikačný úrad reguloval cenu prepojenia z pôvodných 10 českých korún na súčasnú maximálnu cenu 3,66 Kč za minútu.

Spôsob, akým prezentovali informácie, komentoval hovorca spoločnosti Radoslav Bielka: „Aj takto sa usilujeme priniesť širokej verejnosti kompletný balík informácií, ktorý poukazuje na súčasnú nerovnovážnosť na trhu. Otvorene poukazujeme na to, že súčasné podmienky sú evidentne v neprospech zákazníkov pevných liniek,“ povedal Bielka a dodal, že nejde o „novú zbraň“ proti mobilným operátorom, ale o pokus „nájsť spoločnú reč“.

Na otázky denníka SME o výške prepojovacích poplatkov a dôvode, prečo sa ich nepodarilo rokovaním s mobilnými operátormi znížiť, Bielka neodpovedal s odvolaním na pripravované kroky, ktoré chystajú v nasledujúcich dňoch.

Orange: ceny ako v Česku

Vyjadrenie odmietol poskytnúť aj EuroTel, spoločnosť Orange sa však rozhodla zareagovať. „Prepojovacie poplatky, ktoré účtuje naša spoločnosť Slovenským telekomunikáciám, sú prakticky rovnaké ako v Čechách. K dnešnému dňu sú vzhľadom na kurzové rozdiely vyššie o nepatrných 2,6 percenta. Prepojovacie poplatky opačným smerom sú v porovnaním s českým príkladom uvádzaným v článku vyššie až o 42 percent.“

Spoločnosť zároveň priznala, že prepojovacie poplatky, ktoré účtuje Slovenským telekomunikáciám, sú nižšie ako poplatky účtované konkurenčnému mobilnému operátorovi. Disproporciu vo výške poplatkov medzi pevnou a mobilnou sieťou Orange zdôvodňuje rozdielnymi nákladmi na prevádzku mobilných a pevných sietí. Orange vo svojom vyjadrení pripúšťa, že ceny za prepojenie hovorov môžu klesnúť, podmieňuje to však ústretovým znížením cien Slovenských telekomunikácií.

Výška poplatkov je tajná

Podľa informácií, ktoré získala redakcia SME od dobre informovaného zdroja, v súčasnosti Slovenské telekomunikácie účtujú mobilným operátorom prepojovací poplatok vo výške 1,20 Sk za minútu. Naopak, prepojovací poplatok mobilných operátorov sa pohybuje medzi 5 až 6 Sk za minútu. Výšku prepojovacích poplatkov však odmietli zverejniť všetky tri strany s odvolaním na obchodné tajomstvo. Slovensko je jednou z posledných krajín Európy, kde nie je výška prepojovacích poplatkov verejne prístupná. (mp)

Zákaznícke ceny za prepojenie medzi pevnou a mobilnou sieťou

Operátor/poplatok * Prevádzka Silná Slabá Víkend ST Najviac 12,90 7,50 7,50 Najmenej 8,60 5,00 5,00 EuroTel Najviac 9 4,50 2,50 Najmenej 2 2 2 Orange Najviac 7,90 6,50 6,50 Najmenej 1,90 1,90 1,90