T-Mobile: O EuroTel máme záujem

T-Mobile, dcérska spoločnosť nemeckého telekomunikačného giganta Deutsche Telekom patrí medzi troch najvýznamnejších mobilných operátorov na svete.

21. aug 2003 o 22:51 Marián Pavel - SME online, FOTO - Ľuboš Pilc

Najsilnejšie zastúpenie na trhu má v Nemecku, no spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, v Rakúsku, Holandsku a vo Veľkej Británii. T-Mobile je jediný mobilný operátor, ktorý prevádzkuje sieť GSM v Európe aj v USA zároveň. V krajinách strednej a východnej Európy má T-Mobile alebo materský Deutsche Telekom podiely v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú mobilné siete napríklad v Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, alebo v Rusku. T-Mobile má vplyv aj v EuroTeli Bratislava prostredníctvom Slovenských telekomunikácií, dcérskej spoločnosti Deutsche Telekom (vlastnia 51% akcií EuroTelu Bratislava). Na budúci rok mieni T-Mobile získať majoritu vo viacerých stredoeurópskych telekomunikačných spoločnostiach, medzi ktorými nebude chýbať ani EuroTel. O tom, kedy sa EuroTel zmení na T-Mobile, ale aj o iných témach sme sa rozprávali s CEO T-Mobile International, René Obermannom.

V poslednom období cítiť silné tendencie zlučovať malých mobilných operátorov pod veľké siete ako je T-Mobile alebo Vodafone. Čo si myslíte o trende globalizácie mobilných operátorov?

Podľa môjho názoru sa mobilný biznis z dlhodobého hľadiska vyvíja ako väčšina ostatných odvetví. Mobilné odvetvie sa práve konsoliduje a táto konsolidácia sa ešte neskončila, v Európe, ani mimo nej.

Konsolidáciu ovplyvňuje viacero faktorov – pre globálnych operátorov je dôležité najskôr získať čo najväčší podiel na domácom trhu. Až potom môžu prísť nadnárodné aktivity, aby ste mohli byť z dlhodobého hľadiska konkurencieschopní. S tým je úzko spätý vývoj nových produktov a služieb, investície do infraštruktúry a budovanie značky.

Na Slovensku sa hovorí o zmene značky EuroTelu na T-Mobile. Kedy k nemu príde?

V T-Mobile sme presvedčení, že značka by mala byť rovnaká v čo najväčšom počte štátov za predpokladu, že rovnaká nie je len značka, ale aj zásadné obchodné princípy. Tie by mali reprezentovať to, čo značka symbolizuje, to jest kvalitné služby i dostupné produkty. Naši akcionári musia jednomyseľne rozhodnúť o tom, či značka T-Mobile vstúpi na slovenský trh a také rozhodnutie ešte nepadlo. Máme záujem o EuroTel, no musíme počkať na názor ostatných akcionárov. Dúfam, že sa rozhodnú už čoskoro, presný termín nepoznám.



Aké výhody prinesie slovenskému zákazníkovi zmena značky v prípade, že k nej príde?

Niektoré výhody našej medzinárodnej spolupráce s EuroTelom sa už uplatňujú. Spotrebitelia ich možno celkom nevidia, ale ako príklad môžem uviesť naše dnešné rokovanie s manažmentom EuroTelu – sme pripravení spolupracovať pri zavádzaní niektorých nových služieb alebo dátových technológií. S EuroTelom už spolupracujeme pri vývoji nových mobilných telefónov a služieb. A aké výhody prinesie zmena značky? Nie je to izolovaný proces, treba ho vidieť v kontexte vývoja produktov a služieb, zvlášť roamingu. Dôležité je napríklad vytvoriť virtuálne domáce prostredie pre firemných zákazníkov, aby mohli v zahraničí pohodlne využívať dátové služby. Tieto služby mienime poskytovať v prípade zmeny značky aj u vás, prinesieme tiež na váš trh nové mobilné telefóny. Zákazníkom EuroTelu zmena prinesie výhody, ktoré konkrétne pocítia.

Viete porovnať správanie zákazníka dajme tomu pred tromi rokmi a dnes? Akým vývojom prešli zákazníci a operátori?

Na túto otázku nie je jednoduché odpovedať. Začnime tým, čo sa nezmenilo. Hovory sú stále najvyužívanejšou službou, a podľa mňa ňou dlho ostanú. Hlavnou zmenou oproti obdobiu pred tromi rokmi je, že mobil sa stal súčasťou každodenného života. Ovplyvňuje pracovné procesy, ale aj súkromný život. Dnes sú mobily osobnými asistentmi ľudí. Zaviedli sme mnohé služby, ktorých úlohou je uľahčiť produktivitu práce, ale priniesť aj zábavu. Tento trend bude v budúcnosti silnieť.

Kde vidíte rezervy nášho trhu?

V oblasti mobilných služieb stimuluje trh konkurenčný boj EuroTelu a Orange, ale aj fakt, že mobilné telefóny majú vyššiu penetráciu ako pevné linky. Pri 60-percentnej penetrácii mobilov na Slovensku sa nazdávam, že je ešte priestor pre rast. Môj celkový dojem zo slovenského trhu je, že veľmi rýchlo dobieha ostatné z pohľadu služieb a vývoja produktov. Ako problém vidím to, že na jednej strane sa u vás zavádzajú najmodernejšie služby, no na strane druhej sa málo využívajú.

Nazdávam sa tiež, že na Slovensku je príliš nízky podiel služieb širokopásmového pripojenia na internet. Myslím, že pevné linky v spojení so širokopásmovým pripojením na internet by sa na Slovensku mohli stať hnacím motorom telekomunikácií.

V Európe, ale aj na Slovensku cítiť trend, v ktorom mobilné telefóny vytláčajú z trhu pevné linky. Ako vidíte koexistenciu pevných a mobilných sietí v budúcnosti?

Myslím, že pevná linka má a aj v budúcnosti bude mať niekoľko výhod oproti mobilu – je schopná konkurovať a je dostatočne príťažlivá, aby si zachovala dobrú pozíciu. Máte pravdu, pokiaľ ide o hlasové služby, viac-menej si konkurujú, ale pokiaľ ide napríklad o širokopásmové pripojenie na internet, pevná linka sprístupňuje širšiu škálu služieb. Náklady sú pritom stále nižšie ako pri mobile, ktorý si len začína budovať dátové služby. Pevná linka má svoje výhody, myslím, že nie je dôvod na rezignáciu.

Kde sa končia možnosti siete GSM? Aké ďalšie možnosti prinesie sieť tretej generácie (3G)?

GSM tu ostane aj po nástupe sietí tretej generácie. Väčšina licencií v Európe bude platiť ešte osem, desať rokov, nadôvažok si myslím, že mnohé licencie budú predĺžené. Sú krajiny, kde sa siete GSM a GPRS ešte len zavádzajú. Myslím si, že rozmach sietí 3G príde v momente, ak bude existovať dôkaz o tom, že fungujú a u zákazníkov majú úspech. Vtedy budú aj ďalší operátori ochotní výraznejšie investovať do novej siete. Operátori sú dnes opatrní v dôsledku kritických rokov 2001 a 2002, keď celý humbug okolo novej ekonomiky pohasol. Podľa mňa sa však 3G rozbehne, len čo budú na trhu prvé úspešné 3G aplikácie a siete a tento trend v brandži sa posilní. No GSM tu ešte dlho ostane.

Kedy budú podľa vás siete 3G reálne fungovať?

Operátori už rozbiehajú 3G služby, zvlášť v Taliansku a Anglicku. Doterajšie skúsenosti nie sú veľmi vzrušujúce, čiastočne aj preto, že 3G telefóny nie sú oveľa dokonalejšie ako súčasné 2,5G zariadenia. Je to môj osobný názor a okrem toho sú kritickí aj klienti. Myslím, že v priebehu budúceho roka príde zlepšenie v sieťach, v stabilite a kvalite služieb, takže imidž služieb 3G sa do roka pozitívne zlepší. V Európe a aj inde vo svete je dôležité kritické množstvo. Znamená to, že keď sú úspešné prvé siete, ďalšie ich budú nasledovať, a to očakávam od roku 2004 do roku 2010.

Vo väčšine krajín, kde má T-Mobile svoje zastúpenie sa už konala dražba licencií za siete tretej generácie. Prekvapujúco vysokú sumu, až 8,4 miliardy eur zaplatila spoločnosť T-Mobile v Nemecku. Ako hodnotíte svoje investície do licencií za siete 3G? V tlači bol napríklad v Nemecku predaj licencií za UMTS označovaný za víťazstvo vlády a konkurent O2 Germany obvinil Deutsche Telekom z toho, že cenu prihadzovaním zbytočne zvýšil.

Každý, kto zblízka a kvalifikovane sledoval, čo sa stalo pred 3 rokmi vie, že to tak nebolo. Na dražbe sa zúčastnili aj iné spoločnosti a všetky sa pokúšali získať licenciu. Práve preto za výsledok aukcie nezodpovedá T-Mobile, boli v nej viacerí záujemci. Nesúhlasím s akýmkoľvek obvinením, že sme navýšili cenu licencie v aukcii. To je však už minulosť a nechceme sa tým zaoberať. Radšej sa venujme budúcnosti. Postup vlády nebudem komentovať.

Napriek tomu – ste spokojný s výsledkom aukcie?

Nezáleží na tom, či som spokojný s cenou licencie 3G v Nemecku. Faktom je, že sme cenu za 3G licenciu museli zaplatiť a aj sme to urobili. Teraz musíme hľadieť do budúcnosti, robiť investície a zhodnocovať ich.

Ako sa dotknú tieto vysoké zriaďovacie náklady zákazníka? Nebudú poplatky za používanie sietí 3G privysoké?

Nie, myslím, že pozícia služieb 3G bude musieť byť trhovo orientovaná na zákazníka a nie založená na počiatočných vysokých investíciách. Pri hľadaní pozície treba dbať, aby služby boli pre zákazníkov konkurencieschopné a príťažlivé. V našom prípade máme výhodu, že máme vytvorenú celú multimediálnu sieť, ktorej integrálnou súčasťou bude aj UMTS, takže ponúkneme celú škálu služieb. Naši zákazníci budú môcť využívať 3G služby a v iných oblastiach, napríklad na vidieku, služby 2,5G prostredníctvom jedného paušálu, jedného prístroja, jedného poskytovateľa služieb. Väčšina dostupných služieb je v sieti 2,5G a pre nás je teda 3G neoddeliteľnou súčasťou multimediálnej siete. Služba ako taká musí byť dostatočne konkurenčná, nemôžeme účtovať vysoké ceny len preto, že sme museli zaplatiť veľa za licenciu. Ak sa toho nebudeme držať, spôsobí to problémy na trhu. Som si istý, že z dlhodobého hľadiska to bude výhodná investícia.

Na jar ste spustili veľkú kampaň na podporu dátových služieb. Bola táto kampaň úspešná? V akej miere začali klienti T-Mobile používať dátové služby?

Bola to prvá kampaň tohto druhu v Európe. Uviedli sme portálové služby, ktoré boli na rôznych trhoch buď zhodné alebo veľmi podobné, preto bolo nevyhnutné vo všetkých krajinách, kde pôsobíme, predstaviť mobilný portál T-zones a vysvetliť, čo služba prináša. T-Zones je veľká pomôcka pre „mobilnú generáciu“. Kampaň bola pre nás strategická, s cieľom predstaviť T-Mobile v častiach trhu, kde sme neboli tradične silní. Zákaznícka spätná väzba je dobrá a počet užívateľov T-zones sa zvyšuje. Dnes ho používa niekoľko miliónov užívateľov, ďalšie státisíce ľudí posielajú obrazové správy a to vnímame v porovnaní so začiatkom roka ako veľký úspech.

Ktoré dátové služby majú podľa vás najväčší potenciál zaujať zákazníka?

Dominantné sú podľa mňa dva hlavné prúdy. Prvým je messaging – odosielanie a prijímanie e-mailových správ. Budúcnosť má e-mail s prílohami, ktoré je možné v telefónoch otvoriť a prezrieť. Druhým hlavným prúdom je zdieľanie emócií, obrázkov, zachytených okamihov. Za služby budúcnosti považujem statické i pohyblivé obrázky, no v oveľa lepšej kvalite, než aká je dostupná dnes.

Aký je dnes pomer hlasových služieb k dátovým?

To sa líši od jedného trhu k druhému. Napríklad v USA je to stále relatívne nízke číslo, pretože tam sa esemesky veľmi nepoužívajú.

V Európe dátové služby tvoria asi 16 % prevádzky sietí, z toho SMS stále prevláda, no podiel ďalších dátových služieb stále silne rastie.

Cítite rast záujmu o služby vo firemnom segmente? Aký je dnes pomer domácich a obchodných zákazníkov v T-Mobile?

Medzi jednotlivými trhmi sú veľké rozdiely. V Nemecku sme silná jednotka na trhu v obchodnej sfére pre veľké korporácie, štátny sektor, dokonca aj pre menšie spoločnosti. Na iných trhoch máme vo firemnom segmente relatívne slabú pozíciu, no snažíme sa ju zlepšiť, máme veľké ambície vo Veľkej Británii alebo v Holandsku. Určiť pomer domácich a biznis zákazníkov je ťažké aj kvôli tomu, že je tu ďalší mätúci faktor, ktorý sťažuje diferenciáciu – mnohí ľudia sú registrovaní ako súkromné osoby, ale používajú mobil aj na pracovné účely – majú napríklad taxislužbu alebo obchodnú spoločnosť.

Spoločnosť T-Mobile vstúpila do aliancie s operátormi Orange SA, Telefónica Móviles, Telecom Italia Mobile. Akú úlohu zohráva táto aliancia vo vzťahu ku konkurenčnej sieti Vodafone?

Myslím, že alianciu netreba vidieť len v kontexte Vodafone. Jej úloha smeruje skôr k poskytovaniu jednotných medzinárodných služieb, aby zákazníci dostali v zahraničí rovnaké služby ako doma. Čoraz viac zákazníkov používa telefón v zahraničí a aliancia odstráni súčasné prekážky – budú môcť v zahraničí používať predplatené karty, posielať videoklipy, ememesky. Ak pripravíme dostatočne atraktívne služby pre zákazníkov čo veľa cestujú, budeme úspešní a až potom sa môžeme pozrieť na to, aký efekt priniesla aliancia vo vzťahu k Vodafone. Prvoradou úlohou aliancie je popohnať vpred služby, ktoré uľahčia komunikáciu za hranicami a urobia ju pohodlnejšou a dostupnou.

Akým spôsobom chcete riešiť konflikt záujmov, ku ktorým prichádza napríklad na slovenskom trhu? Na jednej strane je T-Mobile v aliancii so spoločnosťou Orange a na druhej strane je práve na Slovensku Orange jediným konkurentom EuroTelu v segmente GSM sietí...

Tieto konflikty sú zanedbateľné. Aliancia je dobre riadená, umožňuje zvládnuť aj prekrytie, ku ktorému prichádza na vašom trhu, ale aj inde. Pre zákazníka sa zachovajú všetky výhody bez toho, aby prišlo ku konfliktom medzi konkurenčnými spoločnosťami. Konečným cieľom nie je diferenciácia trhu ale spokojnosť zákazníka a, samozrejme, aj náš profit.

René Obermann

Narodil sa v roku 1963 v nemeckom Düsseldorfe. Svoju kariéru začal v spoločnosti BMW, kde pôsobil v rokoch 1984 – 1986. Potom pracoval pre nemeckú telekomunikačnú spoločnosť ABC Telekom. V roku 1991 sa stal členom manažmentu spoločnosti Hutchison Mobilfunk GmbH, od roku 1993 do roku 1998 bol predsedom predstavenstva. V rokoch 1995 a 1996 bol Obermann predsedom organizácie German Association of Mobile Communication Service Providers. V rokoch 1998 až 2000 pracoval ako obchodný riaditeľ v spoločnosti T-Mobile Deutschland. Od roku 2000 až do marca 2002 pôsobil ako generálny riaditeľ tejto spoločnosti. Od júna 2001 je René Obermann člen predstavenstva T-Mobile International. V novembri 2002 sa stal členom predstavenstva Deutsche Telekom a od decembra 2002 je predsedom predstavenstva T-Mobile International.