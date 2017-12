Nový špionážny robot sa bude plaziť územím nepriateľa

21. aug 2003 o 23:02 TASR

Londýn 21. augusta (TASR) - Britskí vedci skonštruovali špionážneho robota, ktorý sa po zemi pohybuje ako had. Zariadenie menom Snakebot by sa malo zhadzovať z vrtuľníkov a plaziť sa územím nepriateľa, kde získa optické a akustické záznamy, informoval časopis New Scientist.

Hadovitý robot je podľa konštruktérov z londýnskej University College mobilnejší a ťažšie sa dá objaviť ako bežné špionážne zariadenia, ktoré bývajú väčšie a pohybujú sa na kolesách alebo koľajničkách.

Robot sa skladá z častí podobne ako ľudská chrbtica, ktorými hýbu "svaly" z niklovo-titanovej zlúčeniny. Tieto svaly sa sťahujú pôsobeným elektrických impulzov. Keď sa prúd vypne, opäť sa narovnajú. Striedavým zapínaním a vypínaním prúdu sa robot vlní ako skutočný had.

Najinovatívnejším prvkom robota je jeho elektronický mozog. V ňom obsiahnutý softvér funguje podľa princípu Darwinovej evolučnej teórie, že prežije iba ten silnejší.

Algoritmický program naštartuje 20 "digitálnych chromozómov", z ktorých každý ovláda jeden sval. Program chromozómy testuje a ponechá iba tie, ktoré fungujú najlepšie.

Zvyšné zmieša podľa princípu náhodnosti alebo ich nechá mutovať ako gény v prírode a výber takto pokračuje ďalej. Po niekoľkých generáciách tak softvér vyvinie najvhodnejší spôsob pohybu.

Snakebot - zatiaľ existuje len jeho prototyp -sa dokonca môže podľa vynálezcov aj sám opraviť. Ak sú niektoré pohyblivé časti odpojené, elektronický mozog dovtedy skúša ďalšie segmenty, až kým robota opäť nesfunkční.