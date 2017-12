Strieľačka v prízemí

Sú hry, ktoré rozvíjajú kreativitu hráčov a ich logické myslenie. Ďalšie nútia uvažovať strategicky alebo ponúkajú estetické zážitky z nádherne rozpracovaných scenérií. Táto nepatrí ani do jednej z vymenovaných kategórií...

20. aug 2003 o 22:27

foto

Sú hry, ktoré rozvíjajú kreativitu hráčov a ich logické myslenie. Ďalšie nútia uvažovať strategicky alebo ponúkajú estetické zážitky z nádherne rozpracovaných scenérií. Táto nepatrí ani do jednej z vymenovaných kategórií – vaším jediným cieľom bude len nemilosrdne vystrieľať všetko živé skôr, než sami podľahnete guľkám protivníkov. Utešovať sa môžete tým, že pôjde o zabíjanie z čisto humánnych dôvodov. Ocitnete sa totiž v scéne z filmu Matrix, keď dvaja hlavní hrdinovia vchádzajú do prísne stráženej budovy s cieľom zachrániť dobráka Morpheusa a zabrániť zničeniu zvyškov ľudstva. Dalo by sa teda povedať, že ochrankárov, ktorí sa vám postavia do cesty, vlastne zabíjate pre ich vlastné dobro. Ktorá iná hra vám ponúkne podobne elegantnú výhovorku?

(tb)

www.arcadevault.com/matrix_2.html