Gothic 2 – malá bomba z Nemecka

Aj keď pred časom už herní odborníci predpovedali koniec doby poctivých RPG hier, opak sa zdá byť pravdou. Mnohí hráči nestačili ešte dohrať úžasný Morrowind a jeho datadisky a máme tu ďalšie epické RPG dobrodružstvo.

20. aug 2003 o 22:30 MICHAL GARDIAN

foto

Aj keď pred časom už herní odborníci predpovedali koniec doby poctivých RPG hier, opak sa zdá byť pravdou. Mnohí hráči nestačili ešte dohrať úžasný Morrowind a jeho datadisky a máme tu ďalšie epické RPG dobrodružstvo. Prekvapujúco pozitívne prijatá nemecká hra Gothic sa dočkala pokračovania a každý RPG pozitívny hráč by si ho určite nemal nechať ujsť.

Silná stránka pôvodnej hry – originálny a spletitý príbeh – je opäť prítomná v plnej sile. Hoci to s hlavným hrdinom vyzeralo na konci Go-thic-u veľmi zle, od istej smrti ho zachránil čarodejník Xardas. Teraz sa musí postaviť novej hrozbe pre okolitý svet. Hrozí mu totiž invázia orkov a drakov. Navyše aj medzi ľudskými obyvateľmi vládnu nepokoje.

Naoko možno klišé, ale verte, že tak komplexný systém vzťahov medzi jednotlivými záujmovými skupinami sveta ako aj medzi jednotlivými postavami inde nenájdete. Vďaka záchrannej „procedúre“ prišiel hlavný hrdina o všetky skúsenosti a musí ich opäť ťažko získavať. Nejde však o žiaden mikromanažment hromady štatistík ako v iných hrách. Tu je prítomných len zopár základných a vedľajších vlastností, ktoré sa zlepšujú postupom po všeobecných úrovniach aj „vzdelávaním“ u učiteľov a trénerov.

Namiesto „prplania sa“ s postavou autori nechávajú hráča skôr vychutnávať detailný svet okolo a množstvo logických a originálnych dejov vedľajších úloh. Okrem toho vás čakajú aj trocha akčne pojaté súboje, ktoré však trpia krkolomným ovládaním. To bolo už v „jednotke“ podrobované kritike a veľa sa toho, žiaľ, nezmenilo.

Naopak veľký krok vpred urobila technická stránka hry. Grafika miestami prekonáva všetku konkurenciu pomocou detailných textúr či výborne dizajnovaných a detailných lokácií. Postavy by si možno zaslúžili viac detailov, ale nie je to žiadna tragédia. Zvukom a hudbe nemôžeme vyčítať prakticky nič. Škoda že autori neinvestovali viac peňazí do profesionálneho dabingu. Hoci je nahovorená každá postava, celkovo bolo použitých len niekoľko rozdielnych hlasov a výsledok kazí celkový dojem. Nie však natoľko, aby sme Gothic 2 nemohli vyhlásiť za špičkovú RPG hru.

www.gothic2.com

Viac o počítačových hrách nájdete na www.hry.sme.sk