Smrteľné hriechy internetových textov

20. aug 2003 o 22:30 GERRY MCGOVERN(Autor je konzultantom, autorom kníh Content Critical a The Web Content Style Guide.)

Ak by ste mohli na internete zlepšiť jednu jedinú vec, čo by to bolo? Pre mňa by to nebol rýchly broadband prístup. Bola by to kvalita písania. Kvalita internetových textov je vo všeobecnosti úbohá. Spôsob, akým píšeme, má pritom veľký vplyv na to, čo si o nás ľudia myslia. Tu je sedem častých chýb, ktorým by ste sa mali pri písaní pre vašu webovú stránku vyhnúť. Hriech prvý: Myslím si, že som Boh Nemôžete predať organizáciu predávaním organizácie. Zmierte sa s faktami. Ľudia na webe sú sebeckí. Zaujímajú ich iba vlastné potreby. „Oslavujeme 50. výročie od nášho založenia!"

„No a?“



„Počas osláv 50. výročia 50-percentná zľava!“

„Všetko najlepšie k výročiu!“ Nech vás nikdy v živote nenapadne začínať titulok alebo vetu názvom vašej spoločnosti. Vždy začnite potrebou vašej cieľovej skupiny. Predtým, ako začnete písať, opakujte si: „Nie je to o mne. Je to o mojom čitateľovi, zákazníkovi.“ Hriech druhý: Píšem a píšem a píšem… Je nepríjemným faktom, že tí, ktorí majú najmenej čo povedať, často píšu najviac. Kvalitné písanie nie je o tom, ako veľa sa vám podarí napísať a o tom, ako veľa vypchávok do textu vsuniete. Ak od niekoho chcete, aby si na webe prečítal o čomkoľvek viac ako 500 slov, mali by byť už skutočne extrémne zaujímavé. Povedzte čitateľom podstatu. A skončite. Hriech tretí: Mám hroznú gramatiku Ak neviete písať bez gramatických chýb, môžete sa uživiť ako autor avantgardných románov, nie však ako autor textov pre web. Napísať dobrý text pre web je ťažké. Vyžaduje si to množstvo schopností a skúseností. Gramatické chyby zanechávajú aj v e-maili veľmi zlý dojem. Hriech štvrtý: Som uväznený v tlačenom vnímaní sveta Ak nevidíte rozdiel medzi písaním do novín a kníh a pre web, prizrite sa bližšie. Autori webových textov píšu tak, ako ich čitatelia hľadajú: na konci každého textu uvedú zoznam súvisiacich internetových adries a text popíšu výstižnými skrytými kľúčovými slovami a popisom (metadátami). Weboví autori si nikdy nepovedia: „Ako dostanem čo najrýchlejšie túto brožúru na web? Už viem, skonvertujem ju do PDF!“ Hriech piaty: Nie som veľmi dobrý v písaní titulkov V tom prípade rýchlo nájdite niekoho, kto je. Titulky sú absolútne najdôležitejšou časťou textu, ktorý píšete pre internetovú stránku. Mali by byť jasné a popisné, nie „prefíkané“, a dlhé nanajvýš osem slov. Medzi nimi musia byť aj najdôležitejšie kľúčové slová celého vášho textu. Hriech šiesty: V skutočnosti neverím, že by boli texty na webe až také dôležité Texty majú zmysel. Skutočne. Vďaka dobrým textom bude vaša organizácia vyzerať dobre. Predá viac tovaru. Bude mať spokojnejších zákazníkov. Zlé texty sú horšie ako žiadne – amatérske texty budú budiť dojem amatérskej firmy. Hriech siedmy: Uvádzam sedem bodov, keď je ich v skutočnosti len šesť www.gerrymcgovern.com