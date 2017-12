Miliarda Číňanov dostane čipové karty

20. aug 2003 o 22:30

Na nasadenie modernej identifikácie občanov čipovými kartami v bezprecedentnom rozsahu sa chystá Čínska ľudová republika. Od budúceho roka začne novými občianskymi preukazmi so zabudovaným počítačovým čipom vybavovať 960-miliónov svojich občanov. Nové preukazy by mali podľa predstaviteľov štátu zabrániť podvodom s falšovanými dokladmi a ušetriť tak niekoľko miliárd dolárov.

Nové preukazy nahradia papierové doklady zaliate v lamináte, ktoré sa používajú od roku 1995. Predstavitelia čínskej administratívy zatiaľ nie sú ochotní prezradiť veľa podrobností o pripravovanom programe, čipové karty by však vraj nemali obsahovať viac informácií, ako dnešné občianske preukazy, napísal denník New York Times. Znamená to, že na čipe bude zaznamenané len meno a dátum narodenia občana, jeho 18-miestne identifikačné číslo a miesto, kde sa narodil a je zaregistrovaný. Čínskym úradom to nepochybne umožní aj účinnejšie bojovať proti nelegálnej migrácii v rámci krajiny a kritici sa obávajú, že zavedenie čipových kariet poslúži aj na lepšie sledovanie pohybu disidentov a bude mať negatívny dopad na ochranu súkromia bežných občanov.

Karty sa začnú testovať začiatkom budúceho roka v Šanghaji a dvoch ďalších mestách a ich zavádzanie bude pravdepodobne trvať päť až šesť rokov.

(tb)