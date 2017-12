Používajte Google namiesto kalkulačky

Populárny vyhľadávač Google má novú funkciu – poslúži už aj ako kalkulačka a konvertor medzi rôznymi menovými jednotkami. Google rozoznáva všetky základné matematické funkcie a umožňuje zadávať príklady znakmi aj slovami (v angličtine).

20. aug 2003 o 22:30

Porozumie teda úlohe „10+10“ aj „ten plus ten“. Okrem toho ponúka aj prepočty medzi rôznymi mierami – ak potrebujete vedieť, koľko centimetrov je 20 palcov, stačí napísať „20 inches in centimetres“.

Google môžete využiť aj na zistenie presnej hodnoty niektorých fyzikálnych veličín: pre zobrazenie rýchlosti svetla či hmotnosti Zeme stačí do Google napísať „speed of light“ alebo „mass of earth“.

Vylepšený toolbar

Google nedávno zverejnil aj druhú verziu svojho Toolbaru, malej lišty pre Internet Explorer, ktorá umožňuje vyhľadávanie bez nutnosti prechádzať na hlavnú stránku Google. Okrem možnosti obmedziť vyhľadávanie napríklad len na určitú krajinu pribudla aj funkcia zabraňujúca zobrazovaniu otravných vyskakovacích reklám v nových oknách (pop-up). Lišta po novom umožňuje napríklad aj rýchle vypĺňanie formulárov na webových stránkach jedným kliknutím. Nainštalovať sa dá z adresy toolbar.google.com . (tb)

Príklady použitia Google kalkulačky

12*30/2 (12 krát 30 delené dvoma)

8 plus 7 mínus 5

50 miles in km (prepočíta 50 míľ na kilometre)

1 foot (dĺžka stopy v centimetroch)

teaspoon (obsah čajovej lyžice v mililitroch)