100-tisíc zdravotných záznamov na internete

20. aug 2003 o 22:30

Internetovú zdravotnú knižku si v Českej republike založilo už 100-tisíc klientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Knižka umožňuje pacientovi kedykoľvek nahliadnuť do svojej dokumentácie, poskytuje prehľad o liekoch, zdravotnom stave, dátumoch očkovania aj výsledkoch laboratórnych testov. Do záznamov môže nahliadnuť iba lekár alebo lekári, ktorým dá k tomu pacient povolenie a ktorí sú zároveň účastníkmi projektu. V súčasnosti je do neho zapojených 1800 zdravotníckych zariadení. Knižka je prospešná aj pacientom, ktorí nemajú prístup na internet. Okamžitý prehľad totiž má ich ošetrujúci lekár, čo je užitočné napríklad u seniorov, ktorí si často nepamätajú, či prekonali nejaké závažné ochorenie alebo operáciu. (čtk)