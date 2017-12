Linux je už dostatočne jednoduchý

Tvrdenie, že práca s Linuxom je pre bežných laikov príliš zložitá, už nie je pravdivé, myslia si výskumníci z nemeckej firmy Relevantive. Podľa ich porovnávacej štúdie je práca s operačným systémom SuSE Linux len o málo zložitejšia, než práca s najnovšou

20. aug 2003 o 22:30 Tomáš Bella

verziou Windows XP.

Berlínski špecialisti na „použiteľnosť“ softvéru a webových stránok v júni porovnávali, ako rýchlo dokážu na dvoch rozličných systémoch vykonať stanovené úlohy ľudia, ktorí s nimi nikdy predtým nepracovali. V operačnom systéme Windows potrebovalo šesťdesiat dobrovoľníkov na splnenie úloh priemerne 41 minút a 21 sekúnd. Dve desiatky ľudí pracujúcich s Linuxom na to potrebovali o tri minúty a 28 sekúnd viac. Vo Windows boli používatelia rýchlejší pri používaní textového procesora, nastavovaní šetriča a pozadia obrazovky, kopírovaní súborov a prácou s kalendárom. Naopak v Linuxe im menej času zabralo napríklad spustenie či napálenie hudobného CD a práca s e-mailom.

Približne 80 % ľudí malo pocit, že s operačným systémom Linux by sa bez problémov naučili pracovať do týždňa – pri systéme Windows to bolo 85 %. V celkovom dizajne takisto Windows tesne viedli – páčil sa úplne všetkým zúčastneným, vzhľad Linuxu sa pozdával viac než štyrom z piatich užívateľov. Takmer dve tretiny ľudí testujúcich Linux uviedli, že po teste je ich názor na tento operačný systém lepší, než predtým.

Za najväčší problém Linuxu z hľadiska jednoduchosti obsluhy označili výskumníci zmätočnú terminológiu označujúcu jednotlivé funkcie a problematickú kvalitu ich prekladu (operačný systém bol v nemčine), ktorá mnohým používateľom komplikovala prácu. Zlepšiť sa podľa nich musí aj štruktúra hlavných menu a pracovnej plochy a najmä pomocník popisujúci jednotlivé funkcie.

Experimentu sa zúčastnili ľudia vo veku 25 až 55 rokov, ktorí v práci denne používajú počítač, majú zväčša skúsenosť s inými verziami Windows, no nie sú počítačoví experti.

www.relevantive.de/Linux_e.html