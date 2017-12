Ako komunikovať pri výpadku prúdu

Ako by ste sa skontaktovali s blízkymi, keby došlo k rozsiahlej nehode a výpadku elektrického prúdu? Podľa skúsenosti z minulého týždňa zo Spojených štátov by bola vašou najlepšou stávkou pevná telefónna linka, pokiaľ ste predtým nepodľahli pokušeniu ...

20. aug 2003 o 22:30 Tomáš Bella

Neustále vytáčanie toho istého čísla v snahe zachytiť signál a dlhé rady na telefónne búdky – tak vyzerala komunikácia v New Yorku po výpadku elektrického prúdu. FOTO – ČTK/AP

Ako by ste sa skontaktovali s blízkymi, keby došlo k rozsiahlej nehode a výpadku elektrického prúdu? Podľa skúsenosti z minulého týždňa zo Spojených štátov by bola vašou najlepšou stávkou pevná telefónna linka, pokiaľ ste predtým nepodľahli pokušeniu vybaviť ju moderným prístrojom s faxom alebo bezdrôtovým aparátom. Druhou najlepšou voľbou by bol internet, ak vlastníte notebook alebo iné prenosné zariadenie fungujúce na batérie. Najmenej úspešní by ste boli s mobilným telefónom – najmä preto, lebo práve po ňom by automaticky siahli aj všetci ostatní.

Kríza krízovej komunikácie

Hoci mobily považujeme za najvhodnejšie zariadenia pre komunikáciu v krízovej situácii, obyvatelia New Yorku sa po 11. septembri minulý týždeň už druhýkrát presvedčili o opaku. V prípade ak dôjde k mimoriadnej udalosti, všetci ľudia v jej blízkosti siahajú po mobilných telefónoch. To prakticky vždy spôsobí extrémne preťaženie vysielačov mobilného signálu v zasiahnutom území, a odpoveďou na ich volanie je často ticho alebo obsadzovací tón. Majitelia mobilov preto vytáčajú čísla znova a znova, čo preťaženie len zhoršuje. Hoci teda z hľadiska operátora sieť funguje stále bez chyby, mobilný telefón je na volanie takmer nepoužiteľný. (Hoci jeho displej vždy dobre poslúži ako baterka, ak uviaznete vo výťahu.) Riešením je prejsť do časti mesta s redším osídlením (mimo centra), kde je preťaženie siete nižšie, alebo jednoducho počkať pár hodín, pokiaľ nedošlo aj k fyzickej deštrukcii vysielačov. Preťaženiu by v niektorých prípadoch bolo možné predísť aj vtedy, ak by boli zákazníci disciplinovaní a po neúspešnom pokuse o spojenie počkali s ďalším volaním aspoň päť minút alebo poslali trebárs esemesku.

Po opadnutí prvého návalu telefonujúcich však nastáva problém na strane operátora. Záložné batérie mobilných vysielačov, ktoré začnú dodávať energiu okamžite po výpadku prúdu, totiž zväčša postačujú len na tri až šesť hodín činnosti. Výpadok málokedy trvá dlhšie, ak sa to však stane tak ako minulý týždeň v USA, operátor stihne vybaviť len niekoľko vysielačov naftovými generátormi a zásobami paliva, ostatné prestanú fungovať.

V Spojených štátoch sa už objavila kritika mobilných operátorov za to, že sa nepoučili zo situácie po 11. septembri a opäť nedokázali zvládnuť najmä preťaženie siete v prvých hodinách. Na rozdiel od americkej pevnej telefónnej siete, mobilná sieť neumožňuje napríklad zablokovanie bežných hovorov, aby mohli v krízovej situácií komunikovať aspoň záchranári a polícia.

Iba staré telefóny

V porovnaní s mobilmi, ktoré aj pri fungujúcej sieti poslúžia len kým sa im nevybije batéria, majú pevné telefónne linky zásadnú výhodu – spolu s hlasom sa linkami prenáša aj elektrická energia, ktorá postačuje pre „poháňanie“ bežného pevného telefónu. To umožňuje udržať telefónnu sieť funkčnú s použitím len niekoľkých záložných generátorov – pevné telefóny tak boli spoľahlivým komunikačným prostriedkom aj počas najväčšieho výpadku prúdu v americkej histórii. Smolu však mali ľudia, ktorí si domov zaobstarali modernejšie typy telefónov – napríklad bezdrôtové alebo zložitejšie prístroje so záznamníkmi či faxom. Tie už totiž bez zapojenia do elektrickej siete neumožňujú ani telefonovať. Ak teda uvažujete o zakúpení takéhoto prístroja, nezaškodí odložiť si starý telefón pre prípad núdze aspoň niekde do skrine.

Internet bez problémov

Internet prežil výpadok prúdu bez najmenších problémov – všetci internetoví provideri aj firmy prevádzkujúce webové stránky majú záložné systémy schopné udržať systém v chode dostatočne dlhý čas. Málokto v postihnutých oblastiach ho však mohol využiť – bez prúdu fungovali len prenosné notebooky, prostredníctvom ktorých bolo v prvých hodinách výpadku zaslané množstvo e-mailov a správ. Ako však batérie vysychali, množstvo prenášaných dát sa postupne znižovalo.

Najväčšie spravodajské stránky zaznamenali, tak ako po každej mimoriadnej udalosti, prudké zvýšenie počtu čitateľov. Na rozdiel od minulosti sú však už zväčša na nával dobre pripravené a došlo len k veľmi malému spomaleniu ich činnosti, napríklad na CNN len o 5 % v prvej hodine výpadku prúdu. Mnohí ľudia vybavení notebookmi internet využili aj na sledovanie televízneho vysielania, keď na to nemohli využiť televízne prijímače.