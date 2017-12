Gorky Zero: Beyond Honor - stealth akcia po poľsky

Pamätám sa na záver roku 1999, vtedy sa objavila hra Gorky 17 od poľského týmu Metropolis Software. Trojčlenné komando malo za úlohu zistiť, prečo sa stratila predchádzajúca pátracia skupina v meste, v ktorom sa niečo pokazilo a do ovzdušia sa dost

26. aug 2003 o 5:08 Ján Kordoš

Pamätám sa na záver roku 1999, vtedy sa objavila hra Gorky 17 od poľského týmu Metropolis Software. Trojčlenné komando malo za úlohu zistiť, prečo sa stratila predchádzajúca pátracia skupina v meste, v ktorom sa niečo pokazilo a do ovzdušia sa dostal mutujúci vírus. Pokračovanie Gorky 17 bude vystupovať ako prequel, teda sa v ňom dozvieme niečo spred prvého dielu.

Aj to je dôvod, prečo sa v pokračovaní stretneme s najstaršou postavou v pôvodnej hre, teda s Colom Sulivanom. Ovládať budete len túto jednu postavu a s tým súvisí aj zmena žánru hry. Už nepôjde o taktickú stratégiu s ťahovým systémom bojov, ale stealth akciu, ktoré sa dnes rodia ako huby po daždi. Principiálne hra pripomína Splinter Cell, či sériu Metal Gear Solid, takže radosť majú určite priaznivci tichého sa zakrádania a plíženia sa tmavými chodbami.

Príbeh ostáva ešte zahalený rúškom tajomstva, takže si môžeme vychutnať len zopár screenov. Metropolis vytvoril úplne nový engine a podľa obrázkov sa máme na čo tešiť. Ďalším esom rukáve by mala byť hudba, tú však posúdime až keď budeme niečo počuť. To by sme mali stihnúť ešte do konca tohto roku.