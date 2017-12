Firestarter - zbesilá strielačka

Akčných hier z vlastného pohľadu máme medzi hrami kopec. Niektoré sú úspešné a niektoré ani nie. Ukrajinský tým GSC Gameworld nám ponúka FPS, ktorá má za úlohu nás zabaviť. Ak sa chcete odreagovať nie je lepší spôsob ako sadnúť si k hre, vyprášiť kožuch p

22. aug 2003 o 5:23 Ján Kordoš

rotivníkovi a po určito neurčitom čase sa postaviť od kompu a pokojne prežívať načatý deň.

Príbeh nie je v tejto hre až taký dôležitý, ale jeho úplnú absenciu by GSC asi nikto neodpustil. Znovu budeme strieľať po nepriateľovi za dobro spoločnosti. Tentoraz sa prenesieme do roku 2010, kedy do sveta prenikol počítačový vírus, ktorý môže ohroziť chod virtuálnej reality. To si nemôžu dovoliť spoločnosti zarábajúce na virtuálnej zábave a musí sa nájsť hrdina, ktorý všetko na dobré obráti. K tomu vám bude stačiť 16 úrovní s množstvom sajrajtu s jedinou úlohou – dostať vás skôr ako vy ich. Svoju kvalitu budú vynahrádzať kvantitou, čo dáva zbesilej akcii zelenú.

Samozrejme nebude chýbať kopec superdeštruktívnych zbraní, uľahčujúci vám elimináciu stále vyššieho množstva nepriateľov. O útoku medzi širokú hernú spoločnosť svedčí aj herný engine, ktorý podľa screenshotov vyzerá celkom nádejne a využíva všetky možné vymoženosti dnešných nových grafických kariet. Dátum vydania hry ešte nie je známy, dokonca sa nenašiel ani distribútor, ale myslím si, že niekto do tohto projetku určite investuje, stačí sa pozrieť na Serious Sama a vidíme, že pri kvalitnej zábave sa úspech dostaví.