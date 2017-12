Portál zoznam.sk v júlovom prieskume s najväčším počtom návštevníkov

Bratislava 19. augusta (TASR) - Napriek letnému obdobiu zlomil portál zoznam.sk historický rekord v návštevnosti slovenských web stránok. V júlovom audite ...

20. aug 2003 o 12:48 TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) - Napriek letnému obdobiu zlomil portál zoznam.sk historický rekord v návštevnosti slovenských web stránok. V júlovom audite návštevnosti, meranom renomovanou spoločnosťou Taylor Nelson Sofres (TNS), obsadil prvú priečku s počtom 396 638 unikátnych užívateľov.

Pre portál zoznam.sk to predstavuje medziročný nárast o 50-%. Z hľadiska podielu na domácom trhu server naplnil predpoklady a získal viac ako 60 % aktívnych užívateľov zo Slovenska. Na druhej priečke z odstupom takmer 200 000 užívateľov sa umiestnili portál szm.sk s počtom 203 988. Portál Azet.sk známy najmä vďaka chatovaniu navštívilo v júli 201 357 surfujúcich. Najnavštevovanejší spravodajský portál sme.sk obsadil štvrté miesto so 182 207 užívateľmi. Nasleduje stránka post.sk so 144 540 účastníkmi a za ňou web stránka orangeportal so 133 064 návštevníkmi. Ďalší v poradí sú centrum 132 760, markíza 115 600, pobox 114 420a prvú desiatku uzatvára stránka slúžiaca na vyhľadávanie pracovných pozícií profesia.sk 94 168. Nad 30 000 unikátnych užívateľov zaznamenali ešte stránky: point, sector, funny, e-zones, eurotel, zive, supermusic, nbs, zbierka, meteo, best, avizo, mesto a skrznaskrz.

Meranie návštevnosti je spracované jednotnou, všeobecne platnou metodikou, pričom odráža reálnu aktivitu média za sledované obdobie, nie je teda založené na odhadoch. Údaje pochádzajú z ukazovateľov návštevnosti serverov, ktoré sú zisťované a overované spoločnosťou TNS.