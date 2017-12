Znovu Lord of the Rings

21. aug 2003 o 5:21 Ján Kordoš

Hier podľa Tolkienovho diela Pán Prsteňov je už toľko, že sa v nich prestávam orientovať. War of the Ring nám ponúka firma Vivendi v spolupráci s Liquid Entertainment a jedná sa o real-time stratégiu z prostredia LotR. Neznie to ako zlý nápad, hlavne ak si spomeniete na monumentálnu bitku z druhého dielu filmového spracovania. Ak sa autorom podarí to isté preniesť na PC budeme "chrochtať" blahom. Tu máte pár nových screenov.