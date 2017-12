Neverwinter Nights: Hordes of Underdark - bude to už lepšie?

Datadisk k NWN sa až tak moc nevydaril a je skôr určený pre zažratých fanúšikov tejto hry. Bioware však začali pracovať na druhom datadisku, ktorý by mal svojho predchodcu prekonať vo väčšine vecí. Dúfam, že neostane len pri slovách, ale podľa tlačových s

21. aug 2003 o 4:44 Ján Kordoš

práv to vyzerá celkom nádejne, tak sa pozrime na jednotlivé novinky.

V prvom rade by to mal byť nový príbeh, čo sa dalo čakať. Bude viac rozvitý ako v Shadows of Undrentide, ale momentálne o ňom nie sú známe žiadne konkrétnejšie informácie, len to, že na vaše mesto zaútočia ihavné príšery z Underdarku a vašou úlohou je prekaziť im to a zistiť dôvod ich útoku. Strop levelov pre postavy sa zvýši o pár stupienkov, k dispozícií dostaneme asi 50 nových schopností, 6 nových tried, kopec zbraní, zvukov, nepriateľov (napríklad pavúky) a podobné veci, ktoré k datadiskom neodlučiteľne patria. Zmien sa dotkne aj systém výroby a úpravy zbraní – bude viac rozvinutý a premakaný.

Zatiaľ to vyzerá len na klasická addon, ale stačí ak sa pozrieme na datadisk k Diablu 2 – Lord of Destruction, ktorý hru skutočne rozšíril a poskytol tak nové možnosti hrania. Ja len verím, že Hordes of Underdark ho bude nasledovať a koncom roka tu budeme mať výborný RPG nášup. Škoda, že k dispozícii nie je viac oficiálnych screenov.