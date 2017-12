Chicago 1930 - kmotor sa o to postará

Pamätáte sa ešte na prvý diel Commandos od španielskeho štúdia Pyro? Určite áno, veď sa chystá tretie pokračovanie a očakávania sú obrovské. Lenže určite vám tiež neušlo, že nemecký tým Spellbound nám pripravil dve hry založené na princípe vyššie u

21. aug 2003 o 4:07 Ján Kordoš

Pamätáte sa ešte na prvý diel Commandos od španielskeho štúdia Pyro? Určite áno, veď sa chystá tretie pokračovanie a očakávania sú obrovské. Lenže určite vám tiež neušlo, že nemecký tým Spellbound nám pripravil dve hry založené na princípe vyššie uvedeného hitu. Zatiaľ čo Pyro Studios sa venuje zlepšovaniu jedného titulu, Spellbound nám ponúkajú to isté len v inom kabáte. Uznávam, že Desperados bola výborná hra, ale bolo to aj vďaka prostrediu v ktorom sa odohrávala (Divoký západ), ale Robin Hood už bola kópia kópie, čo za prvé neznie moc dobre a za druhé to moc dobré ani nie je.

A teraz už asi tušíte, čo vám plánujem naznačiť. Kópia kópie ďalšej kópie? Mno, dalo by sa to možno aj tak nazvať, ale atraktívnosť prostredia, vylepšené grafické spracovanie a pribratie RPG prvkov nám dáva nádej na kvalitnú hru. Určite ste počuli niečo o mafii. Je jedno či o skutočnej alebo virtuálne spracovanej. Ireleventné. Nádherné 30.roky, korupcia všade okolo, zákaz alkoholu – to všetko dáva znamenie na spustenie mašinérie, ktorá sa postarala o preslávenie Al Caponeho po celom svete. Podsvetie sa pomaly preberá k životu, čo sa nepáči zvyšku slušných ľudí, ktorí dostávajú strach.

To celé ešte zmiešajte s nádhernou atmosférou Chicaga spred 75 rokov a máme pred sebou príťažlivosť tak hustú, že by sa dala krájať. Určite to museli byť ťažké časy, ale ak sa ich nezúčastňujeme osobne, majú pre nás svoje špecifické čaro. Aby sme sa však na hru nepozerali len s jednej strany, budete mať k dispozícií aj misie za odvrátenu tvár mesta a môžete si získavať úspech aj nekalými praktikami mafie. Za policajtov budete plniť klasické misie typu vyšetruj vraždu, ochrana dôležitého svedka alebo zatknutie gangstrov a vždy to vyústi do prestrelky. V mene mafie budete zachraňovať svojho bossa z rúk polície, atakovať konkurenčnú mafiu a podobné výstrelky... ehm... prestrelky. Je dôležité, za akú stranu, lebo v očiach ľudí asi nestúpnete, keď ako policajt budete pripomínať demolačnú čatu – tak sa chová mafia. Strážci zákona majú svoj kodex, ktorý musia dodržiavať.

Po zvolení si misie nasleduje výber jednotlivých osôb, ktoré sa misie zúčastnia. Na tom by nebolo ani nič čudné, keby osoby nemali svoje vlastné štatistiky, ktoré si v priebehu misie alebo poctivým tréningom zvyšujú. Nečakajte žiadny zložitý RPG systém, veď každá postavička má len 5 základných vlastností (streľba, hádzanie, boj na blízko, ošetrovanie a charizma), ale aj to je dostatočne veľa na to, aby bola zabezpečená diferenciácia jednotlivých hrdinov. Do každej misie budete potrebovať schopných ľudí, ale ak bude niekto zranený, tak asi ťažko nastúpi na ďalšiu úlohu, čím vás hra núti takticky uvažovať aj medzi misiami.

Na záver som si nechal technické spracovanie. Zmenil sa pohľad na hru. Už to nie je klasická izometria, ale skôr pohľad skoro zhora. Neviem, či je to vhodná zmena, ale engine zvláda celkom pekné detailíky, takže okolité prostredie vyzerá celkom príťažlivo. Do enginu bol vložený aj tzv. Slow Motion mód, ktorý je obdobou Bullet módu z Maxa Payna alebo spomalených záberov z Matrixu. Neviem síce, či táto funkcia nájde svoje uplatnenie aj v stratégií, ale budiž.

Jedno je však isté. Spellbound pod krídlami Wanadoo pripravuje celkom schopnú stratégiu, na ktorú sa oplatí zaostriť svoj zrak. Už len kôli novinkám a celkovej atmosfére, priam sršiacej z Chicaga 1930. Hra by sa mala objaviť v októbri.

Zdroj screenshotov: ToTheGame