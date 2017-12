ST obviňujú mobilných operátorov z diskriminácie

Slovenské telekomunikácie si objednali v dnešnej tlači vrátane denníka SME veľkoplošný textový inzerát, v ktorom obviňujú mobilných operátorov EuroTel a Orange z diskriminácie.

20. aug 2003 o 0:00 Marián Pavel - SME online

V texte sa píše: „Všetci z nás zákazníkov ktoréhokoľvek pevného telekomunikačného operátora musíme zaplatiť za každé volanie, ktoré prostredníctvom jeho siete uskutočníme. Je to prirodzené, pretože za služby sa skrátka platiť musí. Ak však voláme z pevnej linky na mobil, obyčajne zaplatíme oveľa viac. V cene volania je totiž okrem poplatku nášmu operátorovi zahrnutá aj suma, ktorú dostane mobilný operátor za to, že nám umožnil dovolať sa na mobil v jeho sieti.

Tieto prepojovacie poplatky si navzájom platia všetci operátori. Práve od týchto poplatkov závisí, aké ceny nakoniec zaplatíme my, koncoví zákazníci za každý hovor do inej telefónnej siete. Po tento moment by bolo všetko v poriadku. Čo je však veľmi zaujímavé, je fakt, že nielen tu na Slovensku, ale často aj v iných krajinách Európy si mobilní operátori vypýtajú až niekoľkonásobne viac, ako za to isté zaplatia ktorémukoľvek pevnému operátorovi!“

Text ďalej popisuje spôsob, akým mobilní operátori budovali svoje siete i dôvod, prečo boli prepojovacie poplatky spočiatku vysoké, pričom v ďalšom odseku článku sa píše: „Vysoké prepojovacie poplatky, ktoré inkasujú mobilní operátori, keď niekomu voláme na mobil z pevnej linky, sú však jediné, čo sa za tie roky takmer nezmenilo. Mobilní operátori si spokojne mädlia ruky... Ak chce užívateľ pevnej siete volať na mobil, stále platí veľmi veľa, a tak si radšej kúpi mobil a volá z neho. Zvyšuje tak ich penetráciu a vlastne zase robí radosť mobilným operátorom. Tomu sa odborne hovorí diskriminácia užívateľov pevných telekomunikačných sietí v prospech užívateľov mobilných telekomunikačných sietí.“

Slovenské telekomunikácie vo svojom článku z diskriminácie nepriamo neobviňujú iba mobilných operátorov. V texte nabádajú štátne orgány, aby na Slovensku vytvorili regulačné podmienky pre všetkých operátorov.

V druhej časti článku pod medzititulkom V susedných Čechách sa ľady pohli... ST podrobne opisujú situáciu v Českej republike, dokonca v nepriamej reči uvádzajú aj vyjadrenie troch najväčších českých telekomunikačných operátorov: Český telecom, Eurotel a T-Mobile.

Po nedávnej mediálnej prestrelke Slovenských telekomunikácií s mobilným operátorom Orange sa zdalo, že sa konfrontované strany dohodli na prímerí. Slovenské telekomunikácie dokonca stiahli žalobu i rôzne podania na spoločnosť Orange Slovensko.

Plateným inzertným článkom v tlači však Slovenské telekomunikácie začali boj s mobilnými operátormi na novom fronte. Do svojej konfrontačnej kampane tentoraz zatiahli aj dcérsky EuroTel a v tomto prípade sú dokonca ich argumenty proti cenovej politike veľmi silné.

Za diskusiu stojí spôsob, akým ST medializujú vzájomné obchodné vzťahy. Tak ako v predchádzajúcej kampani, kde v grafickom layoute spoločnosti Orange uverejnili inzerát s textom „Nenechajte sa dobehnúť. Nie je všetko jasné, čo je oranžové“ bez akejkoľvek identifikácie zadávateľa, aj teraz sú uverejnené inzeráty bez podpisu. Čitateľ teda nepozná autora, a ak by uverejnený inzerát nebol výrazne označený, pravdepodobne by si ho zamenil s redakčným článkom.

Nadôvažok, text v inzeráte nekorešponduje so žiadnym novinárskym útvarom, dokonca ani nezodpovedá strohému jazyku tlačových vyhlásení veľkých spoločností ako sú Slovenské telekomunikácie. Spôsob, akým bol článok pripravený evokuje prácu laika.

Odpoveď na otázku prečo zvolili Slovenské telekomunikácie takýto spôsob konfrontácie a aký je zámer tohto dominantného telekomunikačného operátora sa pokúsime priniesť počas dňa.

O vyjadrenie tiež požiadame zástupcov oboch mobilných operátorov.