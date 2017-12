Podľa riaditeľa eTelu bežný zákazník necíti liberalizáciu telekomunikačného trhu

18. aug 2003 o 18:05 TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) Výhody liberalizovaného telekomunikačného trhu stále nemôže bežný zákazník pocítiť napriek tomu, že monopol Slovenských telekomunikácií (ST) podľa ustanovení zákona skončil. Pre TASR to uviedol riaditeľ spoločnosti eTel Juraj Taptič.

Liberalizácia by mala začať fungovať až po prepojení sietí so ST. "Prepojenie sietí umožní priamu dovolateľnosť medzi zákazníkmi v prepojených sieťach a technicky umožní zákazníkovi slobodný výber operátora. Procesu liberalizácie by mala pomôcť aj zmena regulačného rámca v podobe nového Zákona o elektronických komunikáciách, ktorý by podľa vyjadrení jeho predkladateľov mal začať platiť od 1. januára 2004," povedal Taptič. Po otvorení trhu si aj klienti ST budú môcť vybrať operátora, prostredníctvom ktorého bude možné hovor uskutočniť pomocou štvorciferného prefixu 10XY. Telekomunikačný úrad SR pridelí tento prefix každému z alternatívnych operátorov, ktorý bude poskytovať hlasovú službu.

Táto voľba sa nazýva carrier selection (CS), resp. individuálna voľba operátora. Volajúci pred samotným číslom volanej stanice zadá štvorciferný prefix, čím vlastne presmeruje hovor zo siete ST do siete operátora, ktorého si vybral a ten zo svojej siete nasmeruje hovor k cieľovej stanici. Účet za realizovaný hovor potom platí užívateľ alternatívnemu operátorovi, uviedol Taptič. Podľa neho však môže nastať problém, ak si bude chcieť zákazník zvoliť alternatívneho operátora pre hovor do niektorej zo slovenských mobilných sietí. Platné všeobecné zmluvné podmienky na poskytovanie verejnej telefónnej služby ST totiž umožňujú výber operátora iba pri lokálnych, medzimestských a medzinárodných hovoroch a nie pri hovoroch do mobilnej siete, spresnil Taptič.

Ďalšou možnosťou pre zákazníka je tzv. carrier pre-selection (CPS), resp. výber operátora prednastavením. Na žiadosť zákazníka ústredňa dominantného operátora automaticky priradí pred volané čísla kód predvoleného alternatívneho operátora. Zákazník aj v tomto prípade platí účet za hovory alternatívnemu operátorovi, pričom ten rovnako ako v prípade individuálnej voľby operátora platí ST prepojovací poplatok. Všetky prepojovacie poplatky s dominantným operátorom musia byť založené na nákladoch. V EÚ sa prepojovacie poplatky pohybujú priemerne na úrovni jedného eurocentu. Na Slovensku je zatiaľ táto suma ako aj ostatné náležitosti návrhu prepojovacej dohody predmetom obchodného tajomstva zo strany ST. Prepojovaciu zmluvu so ST však doteraz nepodpísal ani jeden alternatívny operátor, povedal Taptič.

Zatiaľ najsilnejším regulačným opatrením v rámci liberalizácie by malo byť uvoľnenie koncových vedení zo strany ST. V prípade uvoľnenia miestneho vedenia by dominantný operátor de facto stratil úplný kontakt so svojím zákazníkom, ak by sa ten rozhodol využívať služby iného operátora. Od alternatívnych operátorov to vyžaduje, aby k uzlom koncových vedení vybudovali svoju vlastnú infraštruktúru. Za prenájom koncových vedení by potom dominantnému operátorovi platili nákladovú cenu. "Vzhľadom na neochotu dominantného operátora a nedostatočnej legislatíve by k uvoľneniu miestnych vedení v praxi mohlo dôjsť koncom budúceho roka," dodal Taptič.