Moto GP 3 - osedlajte rýchle motorky

Oceľoví tátoši z dielne NAMCO sa k nám valia za sprievodu hromového burácania monštróznych kubatúr a to už po tretíkrát. Obe predchádzajúce hry z tejto úspešnej a dnes už legendárnej série patrili k nadpriemerne kvalitným arkádovým simuláciám pretekov ces

20. aug 2003 o 7:28 Milo Gracík

tných motocyklov. A nielen na PlayStation 2, ale i na ostatných platformách, o čom svedčí nedávno vydaná XBOX a PC verzia druhého dielu. Ak sa však chcete dozvedieť, ako dopadlo najnovšie spracovanie motocyklovej legendy MOTO GP, neváhajte a nazrite sem. Dozviete sa, či sa jedná o opodstatnenú plnohodnotnú hru alebo iba o nastavovanú kašu, s cieľom vytĺcť čo najviac prachov.

Prvá hra MOTO GP patrila k vlne štartovacích (launch) titulov, t.j. mala za úlohu presvedčiť zákazníkov aby si zakúpili konzolu PlayStation 2, na ktorú bola v tej dobe hra exkluzívne vydaná. Písal sa koniec roku 2000 a na našom trhu sa objavili prvé kusy PS2, najvýkonnejšej hernej mašiny tejto planéty (v tej dobe samozrejme, aj keď ani dnes ešte nepatrí do starého železa. A o nejaký čas na to sa vďaka Sony objavil aj jeden z herných blockbusterov na túto konzolu, motocyklové závody MOTO GP od renomovaného japonského výrobcu herných automatov (a nielen ich). A práve toto bola TÁ hra, ktorá mala všetky potrebné sexi krivky aby presvedčila ľudí ku kúpe PS2. A keďže sa dnes stretávame už s tretím titulom v poradí tejto série, je nad slnko jasnejšie, že svoje poslanie splnila na 106% (skoro sa to priblížilo k oslavovaným pätročniciam - pozn Kordi).

Grafika: 8 / 10

Kto uvidí túto hru v pohybe na vlastné oči neuverí, že beží na „zastaranom“ Emotion Engine v PS2. Aj keď skoro fotorealistickú grafiku GT3 autori ani tentoraz neprekonali, ocitli sa k nej VEĽMI blízko a rozhodne sa nemajú za čo hanbiť. Ba dokonca stvárnenie okolia závodiska je na omnoho vyššej úrovni než v spomínanej modle cestných závodov. Detailné, hladké a ostré textúry bežia závratnou rýchlosťou bez najmenšieho zakopnutia. Keď sa ocitnete na daždivej trati, nezabudnite si pre lepšiu atmosféru prepnúť na pohľad z vlastných očí - kvapky dopadajúce na vaše plexisklo sú jednoducho fantastické! A i vďaka dynamickému ‘live’ systému kamier si pri prehrávaní svojich závodov budete pripadať ako pri sledovaní skutočného priameho prenosu zo šampionátu MOTO GP.

Interface: 7 / 10

Plne analógové ovládanie je akoby priamo stvorené pre túto hru, jednoduché a intuitívne, no pritom dostatočné na to aby bol výsledný dojem autentický. K tomu napomáha aj nezávislé brzdenie predného a zadného kolesa v spolupráci s dokonalým modelom nakláňania v zákrutách, no proste paráda.

Hrateľnosť: 9 / 10

Fyzikálny model je kvalitný a oproti minulým dielom vraj ešte prepracovanejší, no na pohľad žiadne zmeny nezbadáte. K realite má však ešte stále ďaleko, aj keď posun k nej je viditeľný. Režim SIMULATION je ešte stále príliš arkádový, i keď žiadnemu hráčovi to príliš nevadí. Kto si kedy jazdil okruh na obdobnom stroji aby mohol porovnávať :-) (stačí ak sa pozrieme na "erudovaných" redaktorov istých časopisov :-) - pozn. Kordi)? Jeden problém z minulosti však stále pretrváva, pri kolíziách a pádoch si budete stále pripadať ako v bábkovou divadle, pretože motorky i samotní jazdci sa tu tak akosi čudne kladkovito pohybujú. No pocit, ktorý vo vás šialená jazda vďaka dokonale spracovaným maličkostiam vyvoláva vás i napriek drobným škrabancom doslova a do písmena posadí na zadok.

Multiplayer: 8 / 10

Tento titul podporuje hru viacerých hráčov, dokonca aj prostredníctvom multitap-u. Okrem bežných head-to-head režimov na vás čaká aj príjemné spestrenie v podobe odjazdenia celej sezóny so živým spoluhráčom. Moto GP 4 sa však už určite nezaobíde bez on-line multiplayeru. Budúci rok bude zaujímavé sledovať s čím novým a originálnym prídu štvrté pokračovania dvoch závodných idolov na PS2 – Gran Turismo a Moto GP.

Zvukové efekty: 8 / 10

Ak už grafické spracovanie nie je 100% realistické, zvuková stránka realitu prekonala. Absolútna špička.

Hudba: 6 / 10

To čo nám naši ázijskí bratia v tejto hre ponúkajú je skutočne pravý japonský pop (či, čo to je zač), ktorý sa však bude zase páčiť iba Japoncom (ehm..japonský pop..mno, znie to lepšie ako japonský rap :-) - pozn. Kordi). Osobne väčšie výhrady k tomuto druhu hudby nemám, pri závodoch si ju totiž vypínam. A to iste urobí určite každý, kto túto hru bude hrať dlhšie ako hodinu.

Inteligencia & Obtiažnosť: 8 / 10

Keďže sa stále jedná o arkádový titul, s víťazstvami nebudete mať väčšie problémy, a to ani v režime SIMULATION na najvyššej obtiažnosti. Aj keď efektnú jazdu niekoľkonásobných majstrov sveta si budete musieť tvrdo natrénovať.

Záverečný verdikt: 8 / 10

Jednoznačne najlepší diel zo série MOTO GP a vôbec najlepšie motocyklové závody na PS2. Ak ste však šťastnými majiteľmi predchádzajúcich dielov, je pre vás kúpa ‘trojky’ otázna, keďže tu oproti minulým hrám nenájdete žiadne globálne systémové vylepšenia, ale iba množstvo drobných vylepšení, ktorých je však neúrekom. Krátko a jasne – premakané arkádové závody cestných motoriek. Jednoducho bezkonkurenčné!