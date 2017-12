Mall Tycoon 2 - chcete byť riaditeľom obchoďáku?

19. aug 2003 o 7:18 Ján Kordoš

Simulovať sa da na počítačoch už skoro všetko. Ako sa objavila simulácia tenisu (Pong) a potom to už išlo cez všetky možné športy až po automobily, stíhačky a tanky. V posledných rokoch sa objavili na trhu aj simulátory golfového ihriska, života, kasína, burzy alebo obchodného domu. A tom poslednom menovanom je aj Mall Tycoon 2. Prvý diel síce nebol žiarivou hviezdou na hernom nebi, ale bolo to niečo originálne, čo vás na chvíľu mohlo chytiť.

Pokračovanie sa bude snažiť vychytať všetky chyby z minulosti a ponúknuť tak hráčom príjemnú hru na pohľad, ale aj dotyk, teda zahranie. Cieľom je postaviť obchodné centrum a potom do neho vložiť jednotlivé obchodíky tak, aby boli spokojnosťou žiarili zákazníci, aj samotní obchodníci. Ďalšou úlohou je starať sa o prosperitu predajní, o ich reklamu, zmluvy s predavačmi až po ochranu pred zlodejmi a inými nekalými živlami ako napríklad vandalizmom.

Dôležité je príjemné a prehľadné grafické spracovanie, ktoré zabezpečí nový engine Renderware od firmy Criterion. Je to tak lepšie, lebo engine z jednotky bol otrasný a niekedy sa na to už skutočne nedalo pozerať. Prehľadnosti pomôže aj interface, teda menu hry, ktoré je netradične v hornej časti hernej plochy. Svojim spôsobom pripomína výborné menu z hry The Sims, takže si naň hráči rýchlo zvyknú. Uvidíme, čo GlobalStar Software pod krídlami Take 2 vyprodukujú.