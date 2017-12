World of Warcraft - ďalšia várka obrázkov

19. aug 2003 o 7:25 Ján Kordoš

O hre World of Warcraft toho bolo povedané už dosť. Na našich stránkach ste sa mohli stretnúť s novinkou a teraz vám prinášame ďalších 31 obrázkov, takže galéria hry už obsahuje niečo cez 70 screenov, čo je uctihodné množstvo. Kedy to však na nás Blizzard vyvalí nevie nikto - na ich hry čakávame hrozne dlho a to po odhode štvorice dôležitých ľudí bude ešte možno trošku dlhšie.